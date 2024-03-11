В Красногорске провели оперативное совещание по выборам Президента

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске прошло оперативное совещание, где было уделено особое внимание выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в конце этой недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Глава городского округа Дмитрий Волков в рамках совещания уделили особое внимание нескольким мероприятиям, которые пройдут на текущей неделе.
Кроме этого, глава отметил, что до конца недели будет открыт детсад на 250 мест в поселке Новый. Стоит отметить, что 16-17 марта в Красногорске пройдут народные гулянья и областной День православной молодежи в Никольском соборе.
Читайте также:
В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина
В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону
Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»
«Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта, и особая задача каждой структуры – ответственный подход во всем, что касается вопросов организационного порядка и обеспечения безопасности. В округе создано 126 постоянных и три временных избирательных участка, все из которых должны соответствовать стандартам, начиная от визуальной составляющей до оснащения материально-технической базой», — поделился Дмитрий Волоков.
Читайте также:
В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина
В Красногорском филиале РАНХиГС открыли спортивную фан-зону
Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»
Мира Полтева