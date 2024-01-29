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Как принять участие в дистанционном электронном голосовании. Пошаговая инструкция

29 января 2024, 18:10
Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

29 января в Московской области и ещё 28 регионах России стартовал приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Он завершится 11 марта.
Чтобы проголосовать с помощью ДЭГ, необходимо подать заявку на портале «Госуслуги», сообщили в Мособлизбиркоме. «Голосование онлайн будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года. Сделать свой выбор можно будет с помощью компьютера или мобильного устройства. Принять участие в ДЭГ может любой житель Подмосковья, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», – говорится в телеграм-канале Московкой областной избирательной комиссии.

Преимущества ДЭГ


Удобство. В дни проведения голосования можно получить бюллетень и отдать голос в удобное для вас время.
Безопасность. Голос избирателя будет защищён и надежно сохранён.
Простота. Процесс голосования – понятный и легкий.
Прозрачность. Избиратель может убедиться, что его голос учтён.

Как подать заявление на участие на ДЭГ

Заявления принимают на «Госуслугах» с 29 января до 23:59 по московскому времени 11 марта 2024 года. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.

Далее необходимо получить код подтверждения. Он придёт на номер телефона, указанный в личном кабинете. Если код не пришёл, следует обратиться в службу поддержки.

После этого избирателя нужно дождаться решения. Если в статусе заявления указано «Учтено», он может участвовать в ДЭГ.

Избиратель может отозвать заявление на участие в ДЭГ через те же «Госуслуги», но не позднее 24 часов по московскому времени 11 марта 2024. Также ему разрешается подать после отзыва новое заявление, если срок подачи не истёк. Тот, кто подал заявление на ДЭГ и не отозвал его до 11 марта, будет исключён из избирательного списка на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.

Как проголосовать посредством ДЭГ

ДЭГ проводится на сайте. Гражданам с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно: для них ДЭГ будет проходить на портале.

С 8:00 15 марта до 20:00 17 марта следует войти на портал дистанционного электронного голосования. Для этого надо использовать логин и пароль от портала госуслуг. При голосовании учитывается местное время.

Голосовать можно только по времени региона, в котором у избирателя постоянная регистрация. Например, если он находится в Москве, но прописан в Екатеринбурге, проголосовать он сможете по местному времени Екатеринбурга.

Какие регионы участвуют в ДЭГ

Участвовать в дистанционном электронном голосовании могут жители Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областей. Также заявку на участие в ДЭГ могут подать избиратели из Алтайского, Камчатского, Пермского краёв, Карелии, Крыма, Чувашии, Севастополя, Ненецкого автономного округа и Москвы.

Согласно постановлению Центризбиркома, ДЭГ будут использовать 29 регионов. Потенциально участие в выборах электронным способом могут принять 38 млн избирателей. В 28 регионах электронное голосование будет проходить с использованием федеральной платформы, в Москве используют свою информационную систему.

Голосование на выборах президента в этом году впервые продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.

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Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
29 января 2024, 19:03

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Россия и Белоруссия намерены работать в направлении обеспечения равной и неделимой безопасности, в рамках установления многополярного мира, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.
«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал российский лидер.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие темы он затронул на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 28 января. По его словам, лидеры двух государств обсудили экономическую сферу, а также сотрудничество в военно-промышленной области, с учётом опыта РФ при проведении специальной военной операции на Украине.

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#россия
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Боррель: промышленность ЕС оказалась не готова к помощи Украине
29 января 2024, 17:31

Фото: iStock/makaule

Оборонная промышленность стран Евросоюза оказалась не готовой к поддержке Украины. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его словам передает Die Welt.
«Наша промышленность недостаточно подготовлена к стоящим перед нами вызовам. Большая часть обширной военной поддержки Украины со стороны ЕС осуществлялась за счет имеющихся запасов», — заявил Боррель.

По его словам, расходы на оборонную промышленность выросли на 40%. Однако при одновременном предоставлении Украине военной помощи этого недостаточно. Таким образом, Боррель призвал страны ЕС активизировать усилия.

Он также отметил, что Евросоюз не видит свет в конце украинского туннеля.

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#зеленский
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В России очередной раз напомнили о готовности к переговорам с Украиной
Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем
29 января 2024, 16:50

Фото: сайт Кремля

Россия всегда была готова к переговорам с Украиной, однако разговаривать РФ не с кем. Так прокомментировал сообщения западных СМИ о сигналах российской стороны о готовности к диалогу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать», - заявил Ушаков.

Он пояснил, что украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили вести любые переговоры с Россией.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене и находится в киевском СИЗО, заявил, что количество условий, необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается.

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#конфликт
#сизо
#депутат
#переговоры
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Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что покидает свой пост
29 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что уходит в отставку. По информации Sputnik Грузия, теперь он будет занимать пост председателя партии «Грузинская мечта».
Отмечается, что Гарибашвили находился на посту премьера Грузии с 22 февраля 2021 года.

Накануне телеканал «Имеди» со ссылкой на информированные источники сообщал, что на посту премьера Гарибашвили заменит лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

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#грузия
#премьер-министр
#политика
#пост
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Бьюти-блогер и эколог: кто составит Путину конкуренцию на выборах в 2024
Президентские выборы в России 2024: кандидаты, дата
29 января 2024, 16:04

Фото: iStock/nemchinowa

Выборы президента в России состоятся в марте 2024 года и впервые продлятся три дня: 15,16 и 17 числа. В Центральном избирательном комитете (ЦИК) РФ уже зарегистрированы четыре кандидата, продолжается сбор подписей. О том, кто намерен принять участие в президентской гонке, и что известно о предвыборных компаниях, желающих занять пост главы государства, читайте в материале «Радио 1».

Борис Надеждин


Уроженец Ташкента Борис Надеждин всю жизнь живет в Долгопрудном. Свою политическую карьеру он начал в 1990 году, тогда он занял пост городского Совета народных депутатов. В 1998-м стал помощником премьер-министра Сергея Кириенко. Одним из тезисов его предвыборной кампании является завершение спецоперации на территории Украины и освобождение политзаключенных. Член партии «Гражданская инициатива» также известен резкими высказываниями в адрес властей и критикой СВО.


Леонид Слуцкий


Кандидат в президенты Леонид Слуцкий в 2022 году занял пост председателя ЛДПР после кончины Владимира Жириновского. Предвыборной кампании у политика нет, однако ранее Слуцкий заявил, что программа будет формироваться постепенно, по мере посещения им регионов России.

Решение о выдвижении политика в качестве кандидата на пост президента, члены ЛДПР поддержали единогласно.

Владислав Даванков



Политик баллотируется на пост президента России от партий «Новые люди» и «Партия роста», которые прежде объявили о своем слиянии. Выдвижение Даванкова поддержали 69 делегатов партийного съезда. Кандидат в президенты наиболее известен своей законотворческой деятельностью: он предложил запретить использование «оскорбительных» названий населенных пунктов и стал одним из инициаторов законопроекта о запрете операций по смене пола.

Николай Харитонов


Депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов прежде уже принимал участие в президентской гонке. В 2004 году он занял второе место, заручившись поддержкой 13,69 % голосов избирателей. Политик выступает за сплочение народа и укрепление независимости страны.

Сергей Бабурин


Председатель «Российского общенародного союза» был выдвинут партией в качестве кандидата в президенты РФ. Ранее он уже принимал участие в предвыборной гонке в 2018 году. Тогда он занял последнее место, набрав лишь 0,65% голосов. Бабурин неоднократно заявлял о необходимости формирования единого государства южных славян и консолидации русского общества.

Андрей Богданов


Представитель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов в 2008 году принимал участие в президентской гонке и набрал набрал 1,3% голосов. В одном из интервью политик заявил, что не рассчитывает на победу в голосовании.

«Путин сделал многое для обычных людей, его трудно победить», — заявил Богданов.

Анатолий Баташев


Блогер-эколог, журналист и политолог Анатолий Баташев подал документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения. Помимо политической деятельности и членства в движении «Экосила 50», создателем которого он является, Баташев также участвует в создании в Балашихе православного храма св. прп Сергия Радонежского и создает парк в Кучино.

Владимир Путин


29 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина. О своем намерении принять участие в президентских выборах российский лидер сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге после награждения военных в Георгиевском зале в декабре.

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, нужно решить. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.

Действующий глава государства стал первым из официально зарегистрированных кандидатов.

Ирина Свиридова


Ранее Свиридова пыталась попасть в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу от партии «Зеленая альтернатива», однако не набрала достаточного количества голосов. Предвыборной программы у самовыдвиженки нет. В настоящее время кандидат в президенты находится в декрете и пишет кандидатскую диссертацию.

Рада Русских


Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских намерена принять участие в выборах президента 2024 в качестве самовыдвиженца. 29 декабря ее документы были зарегистрированы в ЦИК. Она уверена, что большое внимание нужно уделять внутренней политике страны, так как это «более интересная сфера».

ЦИК о планах Надеждина, Свиридовой и Русских


Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не владеет информацией о планах четырех самовыдвиженцев сдать подписи для регистрации кандидатами в президенты и просит сообщить об этом как можно скорее. Об этом она заявила на заседании комиссии.

Речь идет о кандидатах в президенты: Ирине Свиридовой, Раде Русских, Анатолии Баташеве и Борисе Надеждине.

«Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут. Если намерены принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это делать», - заявила Панфилова.


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#выборы
#политика
#владимир путин
#цик
#элла памфилова
#лидер
#сво
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США намерены «развивать» информационную сферу в Эфиопии
29 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено найти специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе.
Ожидается, что сотрудник будет, в том числе, распространять информацию о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей».

На эти цели планируется выделить до $135 тыс., а первоначальный срок заключения контракта с будущим сотрудником рассчитан на три года.

«Необходимо прикладывать исключительные усилия по информированию о целях и влиянии USAID и правительства США для успешного достижения миссией USAID в Эфиопии своих внешнеполитических целей и целей развития в регионе», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее стало известно, что Пентагон отменил проведение военных учений с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса.

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#сша
#учения
#африка
#политика
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Власти Техаса установят колючую проволоку по всей границе штата
Fox: власти Техаса планируют проложить колючую проволоку на границе с Мексикой
29 января 2024, 15:29

Фото: istockphoto/kodda

В планах техасских властей установить заграждения из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

«Мы хотим проложить проволоку на всем протяжении границы», —сказал он.
Политик подчеркивает, что федеральным властям США нужно будет «очень много кусачек», чтобы перерезать всю колючую проволоку, которую правительство штата сразу будет восстанавливать. Граница Техаса и Мексики занимает более 3 000 км.

Патрик объясняет данное решение тем, что после возведения властями штата заграждений, мигранты перестали пересекать границу. А несколько месяцев назад данный показатель составлял около 3 000 пересечений ежедневно.

Ранее экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден рассказал, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости. Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

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#сша
#мигранты
#политика
#граница
#новости
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В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия
Минобороны Швеции: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет нужды
29 января 2024, 15:02

Фото: istock / WDnet

Шведский министр обороны Пол Йонсон заявил об отсутствии необходимости в ведении закона о запрете размещения ядерного оружия в государстве, так как такая повестка никогда не стояла на обсуждении с западными партнерами Стокгольма. Такое заявление было сделано в рамках эфира канала SVT.
Глава оборонного ведовства отметил, что на данный момент ни один союзник страны не делал запросов касательно размещения ядерного оружия в Швеции.

«Ни в США, ни в Великобритании или во Франции не было ожиданий по поводу размещения ядерного оружия на территориях новых союзников» — цитирует Йонсона ТАСС.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер ответил на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#страны
#министр
#заявление
#швеция
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Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
29 января 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что отношения между энтитетом и Россией отличные.
«Наши двусторонние отношения — отличные. Они стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Немалые вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и мы, не только не поколебали, но укрепили наше партнёрство и дружбу. России в рамках международных форумов было весьма непросто отстаивать интересы нашей стороны, и вот теперь пришло время нам продемонстрировать свою приверженность партнёрству. Несмотря на то что Запад, злоупотребляя своей политической мощью, а порой прибегая и к грубой силе, пытался заставить все страны осудить Россию и ввести против неё санкций, мы от имени Республики Сербской сказали, что этому не бывать», — прокомментировал в беседе с RT Додик.

Он также подчеркнул, что их сторона не позволила присоединиться к санкциям против нашей страны и Боснии и Герцеговине.

Ранее доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин высказал мнение о том, что европейские политики уже перестают проявлять пассивную позицию и всё чаще начинают поддерживать Россию. В статье на argumenti.ru он добавил, что в мире, в том числе на Западе, всё больше растёт понимание того, что источником конфликта на Украине стали именно США.

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