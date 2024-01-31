В Подмосковье к президентским выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
На выборах президента России на территории Московской области будет открыто 3 985 избирательных участков. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В числе этих участков будет 3 928 постоянных и 57 – организованных в местах временного пребывания граждан.
Найти свой избирательный участок по адресу места жительства просто. Для этого на портале ЦИК есть специальные цифровые сервисы. Достаточно ввести в строку поиска адрес своего проживания, и система покажет номер соответствующей участковой комиссии, её адрес и телефон.
Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они продлятся с 15 по 17 марта.
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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Найти свой избирательный участок по адресу места жительства просто. Для этого на портале ЦИК есть специальные цифровые сервисы. Достаточно ввести в строку поиска адрес своего проживания, и система покажет номер соответствующей участковой комиссии, её адрес и телефон.
С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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Лора Луганская