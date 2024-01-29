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В Подмосковье разместили более 2 тыс плакатов о выборах президента России

29 января 2024, 16:28
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Вторая волна информационно-разъяснительной кампании по грядущим выборам президента Россий Федерации началась в Московской области, для информирования избирателей на билбордах, медиаэкранах и других поверхностях было размещено более двух тысяч материалов с датой предстоящего голосования и слоганом «Вместе мы сила — голосуем за Россию», сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

«Информационные материалы размещены во всех муниципальных образованиях Подмосковья на более чем 2 тысячах поверхностях, включая билборды, цифровые экраны, ситиборды, экраны в автобусах и пр.», — отмечается в сообщении.
Выборы президента России будут проводиться в марте текущего года. Впервые это голосование продлится три дня: с 15 по 17 число.

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#подмосковье
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Шадаев: Вопрос возобновления TikTok в России пока не обсуждается
29 января 2024, 16:02

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские власти пока не обсуждают вопрос возобновления работы социальной сети TikTok на территории РФ, об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев, его цитирует «ТАСС».
«Нет, пока нет», — ответил на вопрос журналистов Шадаев.

Напомним, работа сервиса TikTok для российских пользователей была ограничена в марте 2022 года. Теперь из России нельзя загружать и просматривать новый контент, а также вести прямые трансляции. Ограничение работы TikTok было введено после нового закона об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах РФ.

При этом, в ноябре 2023 года пользователи TikTok сообщали, что приложение стало работать без VPN и иных сторонних программ.

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Психолог Аванесова перечислила критерии «здоровых отношений»
Психолог Аванесова: В отношениях важны любовь и доверие
29 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com/David-Prado

Психолог Лия Аванесова заявила, что маркерами здоровых отношениях являются любовь, доверие, уважение и свобода.
«У каждого есть любимые занятия, хобби. Вам не скучно побыть одной/одному. Проявляете интерес к увлечениям друг друга. И очень важно, когда каждый из вас развивается как личность, становится лучше и способствует развитию самих отношений. Обратное приводит к стагнации и откату», — добавила в беседе с RuNews24.ru Аванесова.

При этом, специалист подчеркнула, что данные маркеры весьма условны, поскольку для каждого человека понимание понятия «здоровые отношения» индивидуально.

Ранее психолог Елена Крымова заявляла, что объяснила, что зачастую людям сложно начать «новую жизнь» с понедельника или Нового года из-за устоявшихся привычек и паттернов, которые сложно одномоментно изменить или отменить.

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#психолог
#жизнь
#отношения
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В Подмосковье с начала года провели около 100 рейдов по безопасности на железной дороге
29 января 2024, 15:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около ста рейдов, направленных на снижение травматичности на железной дороге, провели в Московской области с начала года, в этой работе участвуют сотрудники транспортной полиции, представители администрации городских округов и волонтёры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Участники рейдов пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные брошюры», — отмечается в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в наступившем году в Московской области зафиксировано уже более десяти смертельных случаев на железной дороге. Шесть случаев травматизма были связаны с пересечением путей вне оборудованных переходов.

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#рейды
#железная дорога
#безопасность
#минтранс мо
#московская область
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В Подмосковье ограничат движение машин по двум ж/д переездам
29 января 2024, 15:47

Фото: Фотобанк МО/ Александр Кожохин

Движение автомобильного транспорта по двум железнодорожным переездам в Московской области — на станции Кривандино и в деревне Новосидориха — ограничат на несколько часов 31 января и 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Движение по переезду на Шатурском шоссе в деревне Новосидориха будет ограничено с 9 утра до 18:00 в среду, 31 января. Ограничения на переезде на станции Кривандино введут на те же часы в четверг, 1 февраля», — отмечается в сообщении.
Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами. Водителей просят заранее планировать маршруты поездок с учётом ограничений.

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#железнодорожный ограничения
#проезд
#подмосковье
#московская область
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Общественник Рязанский поддержал идею Пушкинской карты для пенсионеров
29 января 2024, 15:44

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил о поддержке предложения распространить действие Пушкинской карты на людей пенсионного возраста.
«К этому нас нацеливает и нацпроект «Демография», в котором есть часть, посвящённая старшему поколению. Учёные давно определились с тем, как продолжение активной просвещенческой работы и нагрузки интеллекта влияет на продолжительность жизни людей старшего возраста. Поэтому искренне поддерживаю эту инициативу», — отметил в беседе с RT Рязанский.

Он добавил, что на инициативу, конечно, понадобятся бюджетные средства, однако, выразил уверенность в том, что их хватит для реализации идеи.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров или создать для них аналогичную карту.

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#демография
#пушкинская пенсионеры
#общество
#помощь
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Аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны
«Авито Работа»: Большинство россиян продуктивны в первой половине дня
29 января 2024, 15:43

Фото: istockphoto/coffeekai

Эксперты Авито Работы провели опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснили их уровень работоспособности в январе 2024 года.
По данным исследования, в январе 2024 года наибольший прилив продуктивности россияне ощущают с 10:00 до 12:00 (46%). Далее продуктивность снижается: с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%). К вечеру падает окончательно: с 17:00 до 20:00 (14%).

Также аналитики выяснили, что в январе нынешнего года более половины россиян (54%) чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре прошлого года этот показатель достигал 57%.

Для определения уровня продуктивности респондентов просили оценить свою мотивацию и работоспособность по шкале в 10 баллов. Из опроса следует, что самые высокие значения выбирали преимущественно жители Волгограда (64%), Самары (62%), в том числе представители автомобильного бизнеса (63%), онлайн-торговли (58%) и производства и сырья (58%).

При этом в декабре 2023 года наиболее продуктивными были казанские работники (66%) и сотрудники из Ростова-на-Дону (65%).

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#работа
#сотрудники
#новости
#вакансии
#здоровье
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В Подмосковье стартовал конкурс за премию губернатора для молодых учёных
29 января 2024, 15:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Московской области открыли конкурс на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Приём заявок продлится до 28 марта, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Премия вручается ежегодно уже 12 лет. За это время её получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки. В этом году по итогам конкурсного отбора определят 15 лауреатов премии. Размер каждой составит 700 тыс рублей», – сказала Зиновьева.
Всю информацию о конкурсе можно найти на сайте подмосковного Мининвеста. Там же доступен полный комплект документов для участия в отборе.

Премия губернатора присуждается молодым учёным и специалистам за выдающиеся научные и научно-технические результаты в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. Также награду могут присудить за разработку новой техники, технологий и методик, способствующих продвижению инноваций в экономику и социальную сферу.

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В Подмосковье федеральным структурам передали 2,1 тыс единиц движимого имущества
29 января 2024, 15:23

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Минимущества Подмосковья передало федеральным структурам более 2,1 тыс. единиц движимого имущества. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
С начала 2024 года свыше 2,1 тысячи единиц движимого имущества были переданы для нужд федеральных структур в рамках программы «Безопасность Подмосковья».

«Движимое имущество передано в казну Российской Федерации для укрепления материальной базы, после чего будет закреплено за федеральными структурами на праве оперативного управления», — объяснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Стоит отметить, что федеральным службам было передано 1244 маскировочных костюма «Сумрак М1», 80 спецавтомобилей и 3 рабочих места системы видеонаблюдения для МВД России, 21 автомобиль «JAC J7» и 762 единицы автоматизированных рабочих мест для ФНС России.

Также компьютерный томограф «AQUILION 16 LB» был передан институту ядерных исследований РАН.

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#имущество
#автомобиль
#безопасность
#фнс
#наталья адигамова
#подмосковье
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Студентки из Подмосковья приняли участие в форуме-семинаре «Педагогический марафон»
29 января 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентки Губернского колледжа представили Подмосковье на форуме-семинаре «Педагогический марафон». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум проходил в Пятигорском Центре Знаний «Машук». В нем приняли участие свыше 120 студентов из 46 регионов страны.


«Участники, в течение трех дней повышали навыки и компетенции, готовясь стать успешными специалистами в школьном образовании. Ключевыми темами программы стали новые технологии в воспитании, создание воспитательного пространства в образовательной организации, адаптация молодых специалистов в школьной среде, а также новые подходы к методическому сопровождению образовательного процесса. », — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что целью образовательных форумов является подготовка студентов к адаптации в начале их профессионального пути.

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