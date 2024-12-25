В Красногорске снесли три аварийных многоквартирных дома

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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«Дома были расположены на улице Опалиха, вдоль железнодорожных путей. Здания построили в конце 50-х годов ХХ века, их площадь составляла от 140 до 210 квадратных метров. Из-за большого физического и морального износа дома признали аварийными, жильцов из находившихся там 14 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В четвёртом квартале текущего года все три аварийных дома снесли. В настоящее время территория, которую они занимали, очищена от строительного мусора.
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