В Мытищах снесли аварийный многоквартирный 92-летний дом

Трёхэтажный кирпичный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Советской улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на 24 квартиры был построен в 1932 году, его общая площадь составляла свыше 2 тысяч квадратных метров. Со временем ключевые элементы здания пришли в негодность, и постройку признали аварийной. В первом квартале текущего года жильцов из дома расселили, а здание внесли в список на снос», — говорится в сообщении.Работы по сносу аварийного дома завершили в текущем месяце. В настоящее время участок, который занимал дом, свободен от постройки, строительный мусор вывезли и утилизировали.
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