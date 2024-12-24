В селе Рождествено под Истрой построят детсад на 232 места

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 232 воспитанника, построят по индивидуальному проекту в селе Рожествено городского округа Истра. Облик будущего здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет переменной этажности — от двух до трёх этажей. Общая площадь здания составит около 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь можно будет с комфортом разместить десять групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет и около 50 человек персонала.», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В каждой из групповых ячеек будет спальня, помещение для игр, буфет, раздевалка и туалет. Кроме того, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурным кабинетом, пищеблок, а также хозяйственные и административные помещения.
Сдать новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2027 году.
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