В Ступине отправили гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино.
Гуманитарная помощь, собранная в Ступино для участников специальной военной операции, успешно доставлена на передовую, сообщает пресс-служба администрации г. о. Ступино.
Личную ответственность за отправку необходимых вещей взял на себя глава городского округа Ступино и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
Собранный груз предназначен для бойцов, действующих на Сватовском направлении.
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Собранный груз предназначен для бойцов, действующих на Сватовском направлении.
«В нем самое необходимое — коптеры, противодронные ружья, рации, медикаменты, стройматериалы, маскировочные сети, предметы личной гигиены, продукты питания и многое другое», — рассказал Мужальских.В сборе помощи активно участвовали не только глава муниципалитета, но и волонтеры, депутаты, бизнесмены и неравнодушные жители округа. Бойцы, находящиеся на Сватовском направлении, выразили благодарность жителям за поддержку и передали привет своим родным и близким.
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Дайана Хусинова