Жителей Подмосковья пригласили принять участие в сборе средств для бойцов ЛДНР

Фото: пресс-служба Минстроя РФ
Сбор средств «Умный город» для бойцов ЛДНР проводит общероссийское общественное движение «Народный фронт» совместно с Минстроем РФ в рамках проекта «Всё для Победы!», акция продлится до 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства.
«Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно принести в местное отделение «Народного фронта» нужные бойцам вещи технику или помочь с их приобретением», — говорится в сообщении.В список нужных предметов входят каски, бронежилеты, бинокли, прицелы, планшеты и ноутбуки, аккумуляторы для электронных гаджетов и зарядные устройства для них, тактические аптечки, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти для них и пр.
Подробная информация размещена на сайте акции.
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