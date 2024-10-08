На матче Медийной футбольной лиги в Красногорске «Амкад» разгромил DMedia

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Тур Медийной футбольной лиги состоялся в Красногорске, на поле встретились российская команда «Амкад» и белорусская DMedia, победу со счётом 7:0 одержали россияне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Амкад» — одна из самых сильных команд Медийной футбольной лиги. DMedia — команда из Белоруссии, состоящая из дебютантов. Первый тайм прошёл в ожесточённой борьбе. Команда DMedia старалась изо всех сил, но не смогла остановить «бомбардировку» своих ворот. Во втором тайме «Амкал» продолжал доминировать на поле и увеличивать преимущество. Попытки команды DMedia отыграться не увенчались успехом», — говорится в сообщении.Отмечается, что организаторы Медийной лиги, в которой футбол сочетается с деятельностью блогеров и селебрити, планируют провести чемпионат мира среди медийных сборных.
Читайте также:
Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени
В Московской области прошёл заключительный турнир по гольфу «Сильные фигуры»
Пилоты из Подмосковья выступили в финале чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам
Лев Каштанов