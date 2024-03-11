В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения

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Масштабное обновление системы теплоснабжения проведут на территории городского округа Красногорск, работы начнутся весной текущего года. Об этом было заявлено в ходе заседания в правительстве Московской области, которое провёл вице-губернатор — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«В настоящее время мы завершаем формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения всей Московской области. (…) Уже этой весной приступим к реализации», — цитируются в сообщении слова Хромушина.В частности, в Красногорском округе планируется реконструировать котельную №1 на улице Жуковского, которая снабжает теплом более 14 тысяч человек. Кроме того, вместо устаревшей котельной на Ткацкой Фабрики построят новую, на которую переведут снабжение более 2,5 тыс. потребителей. Новую котельную также планируется построить в посёлке Нахабино.
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