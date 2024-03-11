В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения

11 марта в 2024 году – начало масленичной недели. Завершится празднование одного из самых древних православных праздников 17 марта – в Прощёное воскресенье.

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Если вы всё ещё не знаете, что подарить на этот праздник близким и как поздравить их необычным способом, редакция «Радио 1» собрала этот список специально для вас.

Подарки к Масленице

Кухонные принадлежности

Какая первая ассоциация приходит вам в голову, когда вы слышите об этом празднике? Ну конечно же блины! Чтобы помочь своим близким превратить готовку этого вкусного блюда не только в полезное занятие, но и приятное, можно преподнести родным новую блинную сковороду. Если же вы хотите облегчить жизнь получателю подарка по максимуму — можно преподнести ему электроблинницу. С её помощью блины получится приготовить за считанные минуты.







Не лишней будет и посуда для сервировка. Красивые тарелки, чашки, солонки и перечницы, которые стоило бы поискать в русских народных росписях, чтобы максимально точно попасть в атмосферу праздника. Если у вас есть желание запомниться как самый оригинальный гость на празднике — то можете преподнести хозяевам дома самовар, который также является одним из символов Масленицы.





Предметы гардероба

Как мы уже говорили ранее, Масленица — православный праздник, корни которого уходят глубоко в историю русского народа. Достаточно оригинальным подарком может стать традиционная вышиванка, расписной платок или льняная одежда. На Масленицу также принято дарить серебряную украшения, ну а если вы хотите преподнести весёлый и забавный подарок — то можете смастерить бусы из бубликов.

Несмотря на то, что морозная погода покидает нас на ближайшие девять месяцев, позаботиться о тепле близких никогда не помешает. К Масленице можно преподнести вязаные варежки, перчатки или носки.

Интерьер

Мы уже поговорили о подарках, которые помогут украсить главную комнату для праздника Масленица — кухню. Однако, преподнести тематический подарок к этому событию можно в любое другое помещение. Так, отличным презентом может стать декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проёмом или ставят в вазу. Этот подарок может быть ещё более персонализированным, если эти растения вы соберёте и засушите своими руками.

Также близкому человеку можно преподнести любое изделие, вышитое и расписанное в классическом древнерусском стиле. Это может быть плед, скатерть или салфетка для любой поверхности в доме.

Хорошим подарком для домашнего декора могут стать и различные обереги. Если ваш близкий человек верит в придания и приметы — можно порадовать его условным фигуркой Домовёнка, который будет охранять его дом.

Поздравления с масленицей

Мало просто подарить интересный подарок, важно преподнести его с не меньшей оригинальностью.

Поздравления в прозе

С Масленицей, поздравляю всех своих друзей, родных и близких. Чтобы все были счастливы, здоровы. Чтобы в семье царили только уют и благодать. Пусть весь этот год будет щедрым и удачным. Любите друг друга и цените. Добра, любви и мира всем.

Поздравляю вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой всё, что могло заставить плакать и переживать, а весна с буйным цветом и теплым ветром принесет в ваши будни свет, добро и удачу!

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги. Пусть впереди тебя ждут весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

Поздравления в стихах

Проводим весело мы зиму,

Блинов румяных поедим!

Придет пусть в сердце к нам весна,

Ее встречать уже пора!

Прогоним холод и метель

И встретим радостно капель!

Вкусных блинов,

Щедрых столов,

Добра и веселья,

Чудесных мгновений,

Достатка без края.

С Масленицей поздравляю!

Пусть будет жизнь веселой,

Прекрасной, оживленной.

Пусть в ней всегда всё ладится.

Вас поздравляю с Масленицей!

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