В Красногорске в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Впервые в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Торжественное мероприятие состоялось 5 июня.
Стоит отметить, что красота природы и атмосфера парка придали особый шарм значимому событию для молодоженов.
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«История любви очаровательной пары началась в 2019 году, и с тех пор они шли к этому важному событию вместе. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, как они счастливы, как трепетно относятся друг к другу. Вот что значит настоящая любовь, которая становится с годами только крепче. Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и радостным днём! Желаем счастья, процветания и неисчерпаемой любви!», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что красота природы и атмосфера парка придали особый шарм значимому событию для молодоженов.
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Мира Полтева