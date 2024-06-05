В Красногорске прошла спортивная Олимпиада среди дошкольных

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Спортивная Олимпиада среди дошкольных образовательных учреждений прошла в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 1 июня на стадионе «Зоркий».
Мероприятие проводилось с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста, а также безопасности на дорогах.
Всего в олимпиаде принимали участие дошкольники из 38 бюджетных образовательных учреждений городского округа Красногорск.
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«У каждой команды была своя группа поддержки: родители, бабушки, дедушки и родной детский сад. В каждом дошкольном учреждении проводились внутренние олимпиады, победители которых представляли свой детский сад на мероприятии. Одна из эстафет была посвящена правилам дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверили дошкольников на знание правил», — поделились в пресс-службе.
Мероприятие проводилось с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста, а также безопасности на дорогах.
Всего в олимпиаде принимали участие дошкольники из 38 бюджетных образовательных учреждений городского округа Красногорск.
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Мира Полтева