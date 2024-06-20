В Красногорске владелец продал несколько долей в самовольно построенном доме

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Главное управление региональной безопасности Московской области взяло под контроль снос незаконной постройки в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект выявила администрация городского округа. Строение нарушало градостроительное законодательство и находилось в охранной зоне культурного наследия. Владелец даже успел продать гражданам в самовольно построенном доме несколько долей», – говорится в сообщении.Как уточнили в ГУРБ, суд признал постройку незаконной и обязал собственника снести её. В отношении владельца возбуждено уголовное дело, а снос объекта находится на особом контроле.
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Лора Луганская