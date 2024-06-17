В Подольске снесли аварийный двухэтажный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Блочный двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Горького в Львовском микрорайоне города Подольск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 500 квадратных метров был построен в 1950 году. Постройка находилась в плохом состоянии, её основные элементы были частично разрушены. Из-за физического и морального износа здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов из 15 жилых помещений дома расселили, и в 2024 году здание снесли», — говорится в сообщении.Сейчас участок полностью освобождён от ветхого строения и строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся земля, не поступала.
Читайте также:
В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика
В Солнечногорске снесли заброшенное здание офицерской столовой
В округе Коломна снесли библиотеку
Лев Каштанов