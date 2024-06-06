В округе Коломна снесли библиотеку

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Здание бывшей библиотеки, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Запрудной улице в селе Амерево городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Бывшая библиотека представляла из себя деревянное одноэтажное здание общей площадью 62 квадратных метра. Здание долго не использовалось и пришло в состояние, непригодное для эксплуатации. Постройку признали негодной и подлежащей сносу из-за морального и физического износа конструкций», — говорится в сообщении.В мае текущего года здание снесли. В настоящее время участок, который занимала постройка, очистили от строительного мусора. На освободившейся территории планируется провести работы по благоустройству.
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Лев Каштанов