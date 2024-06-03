В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную баню

Каждый человек определяет измену по-разному. Кто-то считает ей только сексуальную связь партнёра с другим человеком, а для кого-то это любое общение с противоположным полом на стороне. Для одного это влюблённость, привязанность, эмоциональная вовлеченность, а для другого — физическое влечение.