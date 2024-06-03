В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенную баню

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Обветшавшее здание бани снесли в Красноармейском проезде в городе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичная двухэтажная баня была построена в 1959 году. Общая площадь здания составляла свыше тысячи квадратных метров. Из-за того, что объект долгое время не использовался, здание, включая основные элементы постройки, начало разрушаться, инженерные сети перестали работать. Объект признали аварийным и подлежащим сносу», — говорится в сообщении.В мае 2024 года собственник снёс аварийное здание, сейчас территория, которую занимала постройка, очищена от строительного мусора. Информация о том, как будет использован освободившийся земельный участок, ещё не поступала.
Всего на территории Орехов-Зуевского городского округа было выявлено 326 ветхих зданий, самостроев и недостроенных объектов. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 251 здание. Работа продолжается.
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