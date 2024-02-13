В Красногорске вручили награды участникам боевых действий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, состоялось в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе мероприятия военный комиссар округа Игорь Тельбухов вручил медали «За отвагу» рядовым Алексею Рябенкову и Дмитрию Коневу», — отмечается в сообщении.Кроме того, четверо военнослужащих были награждены посмертно: рядовые Андрей Банцер и Роман Газимзянов, прапорщик Руслан Баков и старший прапорщик Валерий Мидриган. Награды получили вдовы героев.
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