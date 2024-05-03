В Красногорске вручили жилищные сертификаты трём детям-сиротам

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск
Сертификаты на приобретение жилья вручила трём детям-сиротам от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова его первый заместитель Наталья Тимошина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня у нас радостное событие, потому что очень важно оказывать внимание подрастающему поколению, особенно тем, кто остался без родителей», — сказала Наталья Тимошина.Она добавила, что программа по обеспечению детей-сирот жильём при помощи сертификатов на покупку недвижимости успешно реализуется в округе уже второй год.
Сегодня сертификаты получили ученица 11 класса Анастасия Ращектаева и студенты колледжей Алиса Кофанова и Алексей Морщинов.
Всего на территории округа в настоящее время насчитывается более 600 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учёте в органах опеки.
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Лев Каштанов