В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира, на помощь животному пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что его любимица залезла в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и застряла там. Вытащить кошку самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли на вызов и, оценив ситуацию, решили достать кошку через крышу, так как она была на уровне третьего этажа. Сотрудники Мособлпожспаса сделали петлю, накинули на кошку и аккуратно вытащили из вентиляционной шахты. Спасённое животное передали благодарному хозяину.
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Лев Каштанов