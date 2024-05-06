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В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку

06 мая 2024, 12:27
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира, на помощь животному пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что его любимица залезла в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и застряла там. Вытащить кошку самостоятельно мужчина не смог», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на вызов и, оценив ситуацию, решили достать кошку через крышу, так как она была на уровне третьего этажа. Сотрудники Мособлпожспаса сделали петлю, накинули на кошку и аккуратно вытащили из вентиляционной шахты. Спасённое животное передали благодарному хозяину.

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#животные
#мособлпожспас
Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Херсонской области
06 мая 2024, 12:20

Фото: iStock/irene_rebrova

В Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники УФСБ проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления все обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к шпионажу.

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Актёра сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» сбил автомобиль
Актёра Майорова сбил автомобиль на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге
06 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российского актёра Александра Майорова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбил автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что инцидент произошёл на Приморском шоссе в Петербурге накануне вечером. 44-летний артист пытался перейти дорогу в неположенном месте, как вдруг в него влетел автомобиль. В результате Майоров получил два перелома правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу №4.

В настоящее время артист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Уточним, что водитель автомобиля за пять месяцев этого года получил уже семь протоколов за превышение скорости и один – за отсутствие прав при вождении. При этом он утверждает, что актёр резко выбежал на проезжую часть, размахивая руками. Также он заявил, что Майоров находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку был в «приподнятом настроении». Всё произошло так быстро, что автомобиль просто не успел затормозить, подытожил мужчина.

После ДТП водитель сам вызвал на место службы.

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#дтп
#санкт-петербург
#автомобиль
#актёр
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В Серебряных Прудах поймали рецидивиста, укравшего садовый инвентарь
06 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/BrianAJackson

27-летнего мужчину, подозреваемого краже личного имущества, задержала полиция городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заявление о краже подала 52-летняя жительница деревни Шеметово округа Серебряные Пруды. Она сообщила, что кто-то проник в её хозяйственную постройку и украл садовый инвентарь на общую сумму в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования был задержан подозреваемый в совершённом преступлении — 27-летний ранее судимый местный житель. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей за взятку от топливной компании.

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#серебряные пруды
#криминал
#полиция
#кража
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Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Расправившийся с женой экс-министр Казахстана Бишимбаев процитировал Гитлера
06 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, который жестоко расправился с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает «КазТАГ».
Как сказал Бишимбаев, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Примечательно, что данное высказывание относится к Адольфу Гитлеру.

Преступник отметил, что эти слова четко характеризуют его дело. Всю реплику Бишимбаев читал с листка.

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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#министр
#люди
#казахстан
#убийство
#суд
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Сын замглавы МВД получил срок в колонии и многомиллионный штраф
Сын замглавы МВД РФ Зубов получил 7 лет тюрьмы и 18 млн рублей штрафа
06 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/Rawf8

Сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис приговорён к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 18 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вместе с Зубовым судили президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и бывшего директора нефтебазы «МО НТП» Василия Ермакова. Они получили семь лет лишения свободы и восемь лет колонии со штрафом в размере 36 миллионов рублей соответственно.

Напомним, что всех троих задержали в феврале 2022 года. По версии следствия, они действовали в интересах компании, задействованной в сфере торговли несколькими видами топлива. За общее покровительство при ведении коммерческой деятельности они дали взятку в размере 18 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате всех троих задержали с поличным сотрудники УФСБ РФ по Самарской области.

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#суд
#арест
#приговор
#штраф
#взятка
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Мигрант приставал к школьнице на детской площадке
Полиция задержала мигранта, пристававшего к девочке в Овсянниковском саду
06 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Мигрант приставал к 12-летней школьнице и фотографировал её на детской площадке в Овсянниковском саду. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала сообщается, что в полицию обратился отец девочки. По его словам, на детской площадке во дворе дома № 5 на Мытнинской улице мигрант фотографировал на телефон его дочь, а также совершил развратные действия.

Полицейские задержали 29-летнего безработного гражданина Узбекистана. Его поместили в изолятор. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во Владимире 60-летний уроженец Узбекистана до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. По данным следствия, в ноябре 2023 года мигрант пришёл в гости к своей знакомой. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина набросился на пенсионерку и избил её. После этого он скрылся с места преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
06 мая 2024, 11:34

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Четырнадцатилетнюю девочку из Башкирии избили и шантажировали сверстницы из-за разбитого телефона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в селе Нагаево. Школьница Женя случайно уронила телефон знакомой Оксинии. На мобильнике разбилась задняя крышка, из-за чего Оксиния потребовала у сверстницы более пяти тысяч рублей на ремонт телефона. При этом потерпевшая заявила, что «ставит на счетчик» Женю.

Уточняется, что необходимой суммы у девочки не было, поэтому Оксиния начала шантажировать ее в социальных сетях. Она даже предложила украсть деньги у родителей, но, услышав отказ, стала действовать. Женю подкараулила у школы и избила компания сверстниц.

У девочки зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Мама пострадавшей уже написала заявление в правоохранительные органы.

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Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» поддерживал радикальные течения ислама
06 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/zabelin

Обвиняемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что террорист поддерживает радикальные течения ислама и считает, что необходимо осуществлять вооружённую борьбу против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Кроме того, он собирался отправиться в Сирию, чтобы противодействовать местным войскам и Вооружённым силам России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил подростков, помогавшим эвакуировать посетителей концертного зала во время теракта. Трое молодых людей получили награды «За спасение погибавших».

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#терроризм
#сирия
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Подросток в Дагестане дважды ударил ножом полицейского
06 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/zoka74

В Дагестане подросток напал на полицейского и дважды ударил его ножом. Об этом пишет «РЕН ТВ»‎.
Известно, что напал он на сотрудника полиции в ночь на 6 мая. По дороге в отдел подросток дважды ранил полицейского: в плечо и грудь. Предварительно, из мести за двоюродных братьев, которых посадили за экстремизм. Мужчину доставили в больницу. Угрозы жизни нет. Отмечается, что отец виновного состоит на учёте в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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