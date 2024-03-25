В Одинцове продолжается строительство жилого комплекса «Равновесие»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Одинцовском районе идет строительство второй очереди ЖК «Равновесие». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент вторая очередь строительства ЖК «Равновесия» составляет 61%.
Стоит отметить, что в прошлом году было завершено строительство детского сада на 360 в составе жилого комплекса.
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«Вторая очередь «Равновесия» состоит из пяти домов в европейском стиле от 4 до 6 этажей. Сейчас здесь завершаются монолитные работы и устройство гидроизоляции. Кладка стен выполнена на 81%, кровельные работы — на 49%. Квартал расположен в экологически благоприятном районе. В пешей доступности один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья — земли Звенигородского лесничества общей площадью 107 тыс. га. При этом «Равновесие» выделяется разнообразием быстрых и удобных маршрутов до столицы», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева