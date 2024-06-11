В Красногорске обустроили заезд к Детскому клиническому центру

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Устройство заезда к строящемуся в Красногорске Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Длина двухполосной подъездной дороги составляет 400 метров, заезд построен в составе существующей дороги, соединяющей Речную улицу со столичным районом Митино. Движение по основному ходу дороги мы открыли в середине мая», — рассказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Он также рассказал, что сейчас ведётся укладка асфальта на парковках у клинического центра, а до конца текущего года будут установлены защитные экраны, завершено переустройство газопровода и проведено благоустройство.
В министерстве пояснили, что подъездная дорога была построена в рамках реализации масштабного плана по развитию сети дорог возле Детского клинического центра — крупнейшего областного медучреждения для маленьких пациентов.
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