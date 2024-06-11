Вдоль дорог Московской области уже ликвидировали 500 га борщевика

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию начали ликвидировать борщевик вдоль дорог. Они уже устранили порядка 500 га ядовитого сорняка, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы проходят в два этапа и предусматривают химическую обработку гербицидами и механический ручной окос.
Также дорожники убрали мусор и окосили траву в полосах отвода. Объём работ составил 15 тыс. км.
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«Дорожные службы продолжают и другие работы, в том числе восстанавливают разметку с использованием дорожной эмали, холодного и горячего пластика. Они уже обновили больше 5,6 тыс. км линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку 5,7 тыс. пешеходных переходов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Также дорожники убрали мусор и окосили траву в полосах отвода. Объём работ составил 15 тыс. км.
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Лора Луганская