Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Вдоль дорог Московской области уже ликвидировали 500 га борщевика

Вдоль дорог Московской области уже ликвидировали 500 га борщевика

11 июня 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оригинал
Подмосковные дорожники в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию начали ликвидировать борщевик вдоль дорог. Они уже устранили порядка 500 га ядовитого сорняка, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы проходят в два этапа и предусматривают химическую обработку гербицидами и механический ручной окос.
«Дорожные службы продолжают и другие работы, в том числе восстанавливают разметку с использованием дорожной эмали, холодного и горячего пластика. Они уже обновили больше 5,6 тыс. км линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку 5,7 тыс. пешеходных переходов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.


Также дорожники убрали мусор и окосили траву в полосах отвода. Объём работ составил 15 тыс. км.

Читайте также:

От борщевика в этом году освободят около 500 га подмосковных лесов

У региональных дорог Подмосковья истребят более 2 тыс. га борщевика

Названо главное отличие борщевика от других растений
#алексей гержик
#минтранс мо
#дороги
#борщевик
#московская область
#подмосковье
В Талдомском округе на дорогу упала часть дерева
11 июня 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Крупная ветка упала на дорогу рядом с деревней Храброво Талдомского городского округа, препятствие с проезжей части убрали сотрудники Хотченского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Накануне происшествия был сильный ветер, из-за чего, возможно, часть дерева и упала на дорогу. Местные жители сообщили о происшествии в Талдомский филиал Мособллеса, лесничие немедленно выехали по вызову», — говорится в сообщении.
Прибыв на место, сотрудники Хотченского лесничества при помощи специальных инструментов распилили оказавшуюся на дороге часть дерева и убрали это опасное препятствие.

Ранее сообщалось, что в лесах Московской области с начала текущего года заблудились 45 человек, всем им удалось благополучно вернуться домой.

Читайте также:

В Московской области ожидается средний уровень пожарной опасности

В Луховицах расчистили от растительности систему обводнения торфяников

Для лесных пожарных Подмосковья закупили патрульные машины
#талдом
#лес
#дерево
#дорога
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У ж/д станции Малаховка построят переход через пути
11 июня 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути планируется построить у станции Малаховка в городском округе Люберцы в 2025 году, подряд на строительство уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик в рамках строительства должен будет переустроить системы водоснабжения и канализации, а также кабельные линии, установить электрооборудование и обеспечить переход электроснабжением, освещением, телемеханическим управлением архитектурной подсветкой и пожарной сигнализацией», — говорится в сообщении.
В список работ входит также благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Начальная цена лота составляет 433 миллиона 356 тысяч 202 рубля 90 копеек. Строительство будет финансироваться из областного бюджета. Заявки принимаются до 25 июня.

Читайте также:

В Шаховской стартует строительство молочного завода

В Лобне построят переход через ж/д пути

В Дубне ведётся обустройство велодорожек
#люберцы
#переход
#железная дорога
#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Пушкинского округа объяснили, зачем нужны отключения горячей воды
11 июня 2024, 14:40

Фото: iStock/Mariia Demchenko

Сезонные отключения горячей воды начались в Пушкинском городском округа, они необходимы для профилактических и ремонтных работ на теплосети. Информационный ролик о таких работах разместил глава округа Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.
«Во время сезонных отключений специалисты обследуют, а также, в случае необходимости, ремонтируют теплопроводы, котельные, насосные и тепловые станции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отключение горячего водоснабжения позволяет провести техобслуживание газового оборудования, которые в другое время всегда находится в работе. О том, почему важно проводить обслуживание исправной техники, рассказал генеральный директор АО «Ивантеевские теплосети» Вячеслав Эйхман.

«Если не выводить оборудование в ремонт, оно рано или поздно начнёт служить хуже. На котле образуются нагары, значит котёл не будет выдавать свою мощность. То же касается и теплообменников: если не мыть их и не чистить, они тоже забиваются, идёт маленький съём тепла, и житель не получает услугу в полном объёме», — сказал Эйхман.
Длительность сезонных отключений горячей воды в Пушкинском округе не превышает 14 календарных дней. Узнать сроки проведения профилактических работ в своём доме жители округа могут с помощью интерактивной карты.

Читайте также:

В Пушкинском округе проводят месячник борьбы с наркотиками

В Пушкино сотрудники администрации провели профилактическую акцию на ж/д станции

День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский
#максим красноцветов
#пушкино
#пушкинский округ
#ивантеевка
#вода
#теплоснабжение
#водоснабжение
#горячая вода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе проводят месячник борьбы с наркотиками
11 июня 2024, 14:15

Фото: iStock/SIphotography

Антинаркотический месячник проходит в Пушкинском городском округе в июне, он пророчен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечают 26 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках месячника проводится работа по информированию людей о негативном влиянии наркотиков на здоровье, а также об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических веществ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что важной целью месячника является приобщение молодёжи к здоровому образу жизни.

Месячник продлится до 30 июня.

Ранее сообщалось, что у железнодорожной станции Зеленоградская в Пушкинском городском округе провели акцию «Международный день привлечения внимания к ж/д переездам».

Читайте также:

День России широко отметят в трёх городах округа Пушкинский

Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

В Пушкинском округе освятили Александро-Невский храм
#пушкино
#пушкинский округ
#наркотики
#профилактика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитальный ремонт энергообъектов проводится в Подмосковье
11 июня 2024, 14:12

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Капитальный ремонт энергообъектов Подмосковья – все больше дачников получают надежное электроснабжение в свои дома. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Работы на энергообъектах проводятся во всех муниципалитетах региона.

«Сотрудники энергосетевой компании «Мособлэнерго» проводят капитальный ремонт ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 50 дачных участков СНТ «Салют» в городском округе Волоколамский. На ЛЭП заменят 1,2 км провода на СИП — самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии», — объяснили в пресс-службе.

Благодаря ремонту к энергосетям смогут присоедить новых заявителей и увеличить мощности объектов, а также снизит эксплуатационные затраты.

В общей сложности в Московской области отремонтируют 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья починили уличные фонари

Комитеты Мособлдумы одобрили федеральные предложения по налоговой системе

В Подмосковье введут новую льготу для инвалидов по зрению и слуху
#подмосковье
#лэп
#ремонт
#снт
#мособлэнерго
#капитальный ремонт
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комитеты Мособлдумы одобрили федеральные предложения по налоговой системе
11 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Комитеты Мособлдумы поддержали федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Одно из главных нововведений – внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако эта мера коснётся только 3% трудоспособных жителей страны.

«Налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. Запрос на более справедливый подход давно созревал в обществе. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен вкладывать в развитие своей страны. В этот решающий момент для России нам нужно сконцентрировать все усилия и победить по всем фронтам», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Доходы пойдут на улучшение социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов», – пояснил председатель комитета регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.
А председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что налоговые изменения дадут возможность ещё больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, у которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка.

Читайте также:

Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников

Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы

Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
#игорь брынцалов
#мособлдума
#законопроект
#налоги
#андрей голубев
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В семи округах Подмосковья починили уличные фонари
11 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправное освещение на дорогах починили за неделю в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, освещение восстановили на участке Зенинского шоссе в Люберцах, на Леоновском шоссе в Балашихе, а также на дорогах в рабочем посёлке Нахабино округа Красногорск, деревне Чепелёво округа Чехов, в одинцовской деревне Маслово, раменской деревне Обухово и деревне Григорово Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора каждую неделю обследуют дорожную сеть региона и оперативно устраняют обнаруженные неисправности. Особое внимание уделяется состоянию светофоров, знаков и ограждений.

Читайте также:

Водителям Подмосковья расскажут о важности соблюдения скоростного режима

В семи округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

В Подмосковья участились ДТП с участием велосипедистов
#минтранс мо
#автодор
#освещение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»
11 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по дисциплине «Кинология». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводятся в Губернском колледже Серпуховского городского округа. В отборочный этап прошли представители Московской, Ярославской, Ростовской, Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и Республики Бурятия.

«Конкурсные задания включают в себя несколько этапов: уход за собаками, разведение и отбор пород, подготовка и использование собак в различных службах, проведение испытаний и соревнований, а также участие в определении основных показателей оказания услуг в сфере кинологии», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что чемпионат «Профессионалы — 2024» является уникальной возможностью продемонстрировать своё мастерство и умения на межрегиональном уровне.

Читайте также:

В Подмосковье для школьников работают 900 летних детских лагерей

В Подмосковья стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы

Подмосковные школьники стали участниками проекта «Умные каникулы»
#подготовка
#соревнования
#чемпионат
#уход
#минобразования мо
#кинологи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье введут новую льготу для инвалидов по зрению и слуху
11 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/Chinnapong

Бесплатные социальные услуги в стационарной форме предоставят в Московской области инвалидам по слуху и зрению в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующий закон региональный парламент планирует принять в ходе ближайшего заседания, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Отмечается, что ранее право на такие бесплатные услуги распространялось только на детей и подростков до 18 лет.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроект направлен на поддержку инвалидов по зрению и слуху, которые находятся в трудоспособном возрасте.

«Для этого на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов», — добавил Брынцалов.
Центр заработает 1 сентября текущего года. Здание Центра полностью адаптировано и оснащено для проживания, обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Постояльцы Центра смогут выбрать обучение по одной из 11 профессий. Срок обучения и проживания в Центре будет составлять пять лет.

Читайте также:

Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников

Нуждающиеся жители Подмосковья получили экстренную соцпомощь на 310 млн рублей

В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей
#мособлдума
#игорь брынцалов
#социальная поддержка
#инвалиды
#соцподдержка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф