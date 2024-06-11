Водителям Подмосковья расскажут о важности соблюдения скоростного режима

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Социальный раунд «Некуда спешить» стартовал в Московской области, в рамках акции панируется проводить различные мероприятия по теме безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Особое внимание в ходе социального раунда планируется уделить ученикам автошкол, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, заправок, автосалонов, а также работникам автотранспортных предприятий.«Сотрудники Госавтоинспекции и члены общественных организаций на тематических мероприятиях, рассчитанных на различные социальные и возрастные слои населения, будут рассказывать о том, как важно правильно выбрать скорость движения на дороге и почему недопустимо нарушать скоростные ограничения», — говорится в сообщении.
Социальный раунд «некуда спешить» продлится в Московской области до 30 июня.
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