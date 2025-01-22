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В красногорском посёлке Путилково построят детсад на 250 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, построят вблизи Сходненской улицы в посёлке Путилково городского округа Красногорск, проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь детского сада составит 3740 квадратных метров, там будет размещено десять групповых помещений со всеми удобствами, из расчёта по 25 детей в каждой группе», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что в каждой из групповых ячеек детсада предусмотрена спальня, игровая, буфетная, раздевалка и санузел. Кроме того, в здании будут оборудованы залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок полного цикла, медпункт и кабинет логопеда.



Строительство детского сада планируется начать во втором квартале текущего года.

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В Подмосковье заявку на ремонт газового оборудования можно подать онлайн
22 января 2025, 11:18

Подать заявку на ремонт и замену газового оборудования жители Московской области могут в онлайн-режиме — через региональный сайт госуслуг, там же можно оставить отзыв о качестве проделанной работы, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуги запущены на региональном портале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования. Эти услуги избавляют жителей от бумажной волокиты и позволяют повысить качество работ», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Онлайн-форма заявки на ремонт или замену газового оборудования размещена на подмосковном госпортале в разделе «Дом и ЖКХ». В заявке надо указать, какое именно оборудование нуждается в замене, а также адрес и желаемую дату проведения работ. Рассмотреть заявку должны в течение трёх дней. Оценить оказанную услугу можно будет из личного кабинета.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья рассказали о распространённой причине бытовых пожаров
22 января 2025, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды, направленные на профилактику бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в трёх подмосковных округах — Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах, главной темой акции стали возгорания на кухне, сообщает пресс-служба ведомства.
«Пожарные часто сталкиваются с ситуациями, когда люди оставляют на плите без присмотра готовящуюся еду, и это приводит к печальным последствиям. В ходе рейдов специалисты напомнили жителям, что во время готовки нельзя надолго отлучаться из кухни и тем более ложиться спать», — рассказал первый заместитель начальника теруправления Александр Голяк.
Во время профилактических бесед работники Мособлпожспаса также подчёркивали, что к поите нельзя подпускать маленьких детей и тем более оставлять готовку под их присмотром. Жителям также рассказали, что нельзя заливать масло водой и не нужно хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы: деревянные лопатки, прихватки и бумажные салфетки. Всем участникам бесед раздали информационные брошюры с телефонами экстренных служб.

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#подмосковье
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В Одинцове четырём молодым семьям вручили жилищные сертификаты
22 января 2025, 10:23

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сертификаты для улучшения жилищных условий получили четыре молодые семьи из Одинцовского городского округа по госпрограмме «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Вручение сертификатов состоялось в торжественной обстановке. Благодаря государственной программе семьи обеспечивают благоприятными условиями жизни, важными для крепкого счастливого брака», — говорится в сообщении.
Для участия в программе семьи должны соответствовать нескольким критериям, включая возраст до 35 лет, наличие регистрации в Московской области, потребность в жилплощади и возможность оплатить не менее 65% нового жилья. Сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище».

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#льготы
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Директор «Физтех-лицея» Марина Машкова отмечает день рождения
22 января 2025, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

22 января свой день рождения празднует Почётный гражданин Московской области, директор «Физтех-лицея» имени П.Л. Капицы Марина Машкова.
Марина Геннадьевна родилась в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья. К моменту присвоения почётного звания педагог на протяжении 36 лет работала в системе образования Московской области, 29 из которых возглавляла «Физтех-лицей».

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В 1979 году Машкова окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по специальности «Русский язык и литература», позже училась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Работать учителем русского языка и литературы начала в средней школе Долгопрудного в 1977 году. Затем была работа в качестве методиста Долгопрудненского дворца пионеров.

Марина Машкова и Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В 1992-м возглавила школу № 11 «Физтех» города Долгопрудного. Под руководством Марины Геннадьевны было создано уникальное сообщество единомышленников, школа с неповторимой образовательной и воспитывающей средой, где каждый ученик мог реализовать свой потенциал. Основы образовательных технологий, заложенные в муниципальном лицее, стали фундаментом для экосистемы областного «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы, открытого в 2014 году.

За годы работы под руководством Машковой лицей стал одной из ведущих общеобразовательных организаций Московской области. Сейчас в этой школе нового типа учатся 628 одарённых детей из 93 городов 47 регионов России. Основные профили обучения в Физтех-лицее – физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический.

Андрей Воробьёв и Марина Машкова (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Лицей традиционно возглавляет рейтинг школ Московской области. В 2015, 2017-2022 годах занимал первое место в рейтинге лучших школ Подмосковья. С 2015-го входит в топ-500 лучших школ России и топ-10 школ страны по конкурентоспособности учеников.

Марина Геннадьевна Машкова имеет множество наград. Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года ей присвоено звание Почётного гражданина Московской области.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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#марина машкова
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В кластере «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 12 индивидуальных домов
22 января 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двенадцать индивидуальных домов, построенных из газобетона и подходящих для круглогодичного проживания, ввели в эксплуатацию в подмосковном загородном кластере «Дмитров Дом», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома выполнены в скандинавском стиле, их площадь составляет от 113 до 161 кв. метра, площадь участков — от пяти до семи гектаров. Во всех домах выполнена финишная отделка и они подключены к центральным коммуникациям», — говорится в сообщении.
Всего на территории загородного кластера «Дмитров Дом» построено уже 65 домов, а по плану их будет более полутора тысяч. Здесь предусмотрена своя социальная инфраструктура: детские сады, школы, детский центр, поликлиника, а также магазины, рестораны, кафе и банный комплекс.

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#дома
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Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января составила четыре балла
22 января 2025, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 22 января, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 937 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки волонтёров
22 января 2025, 09:23

Фото: istockphoto.com/Vanessa Nunes

В Московской области участникам волонтёрской деятельности предоставляют поддержку в различных сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Волонтёрам предоставляется финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета при осуществлении добровольческой деятельности на территории области, а также ежегодные премии губернатора «Наше Подмосковье», — говорится в сообщении.
Волонтёры также получают от властей области организационную поддержку: содействие в работе с различными учреждениями, помощь при проведении мероприятий и пр.

Третьим видом поддержки является информационная: информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ.

Волонтёрам оказывают и консультационную поддержку: помогают с организацией добровольческой деятельности, с оформлением заявок на конкурсы, с созданием и ведением отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поддержка также касается обучения волонтёров и создания условий для обмена опытом представителей Подмосковья с добровольцами из других регионов.

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#московская область
#подмосковье
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В Одинцово за год открыли более 36 тысяч квадратных метров торговых площадей
22 января 2025, 09:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В течение 2024 года на территории Одинцовского городского округа было введено в эксплуатацию 36,5 тысяч квадратных метров торговых площадей стационарных предприятий розничной торговли, включая торговые центры, сетевые магазины и розничные точки. Муниципалитет является лидером среди всех округов по количеству новых торговых объектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими объектами по занимаемой площади являются торговый центр «Однипарк» в селе Юдино (создано 29,8 тысяч квадратных метров торговых площадей и 40 рабочих мест), ТЦ «ОДЭПО» (2,7 тысяч квадратных метров и 10 рабочих мест) и магазин «Верный» (833 квадратных метров и 10 рабочих мест).

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году было введено в эксплуатацию 285,5 тысяч квадратных метров торговых площадей. Лидерами по этому показателю стали Богородский городской округ и Долгопрудный — там было построено 26,1 и 16,8 тысяч квадратных метров соответственно.

Кроме того, в министерстве отметили, что розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики региона.

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В Госдуме призвали расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова
Депутат Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова
22 января 2025, 09:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет России расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова. Об этом пишет РИА Новости.
В своем письме Бурляев призывает следователей провести честное и непредвзятое расследование с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении ведомства. По мнению парламентария, специалисты в области лермонтоведения, криминалистики и медицины на протяжении многих лет подвергали критике качество и результаты расследования, которое было проведено сразу после гибели Лермонтова в 1841 году.

Бурляев отметил, что поэт был убит пулей, которая ранила его, поднимаясь снизу вверх под углом почти в 40 градусов, что является необычным.

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