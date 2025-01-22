В красногорском посёлке Путилково построят детсад на 250 мест

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, построят вблизи Сходненской улицы в посёлке Путилково городского округа Красногорск, проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Площадь детского сада составит 3740 квадратных метров, там будет размещено десять групповых помещений со всеми удобствами, из расчёта по 25 детей в каждой группе», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Отмечается, что в каждой из групповых ячеек детсада предусмотрена спальня, игровая, буфетная, раздевалка и санузел. Кроме того, в здании будут оборудованы залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок полного цикла, медпункт и кабинет логопеда.
Строительство детского сада планируется начать во втором квартале текущего года.
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Лев Каштанов