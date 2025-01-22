В Подмосковье в 2025 году завершат строительство и реконструкцию 30 медобъектов

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Реконструкцию и строительство 30 объектов здравоохранения планируется завершить в 2025 году в Московской области, с список входят поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой помощи и пр., сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Объекты вошли в нашу государственную программу на основании наказов жителей. (…) В частности, строится детская поликлиника на 400 посещений в Пушкинском округе, а в Ногинске будет открыта поликлиника на 500 посещений в смену. Депутаты совместно с жителями контролируют ход работ», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что в регионе уделяют большое внимание и качеству медицинских услуг. Для этого был запущен единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом. Коме того, скоро жители получат возможность продлевать льготные рецепты через телемедицинские консультации. Эта мера поможет снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения.
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