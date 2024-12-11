В красногорском ЖК «Новое Замитино» поставили на кадастр два жилых дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Две шестиэтажные новостройки с квартирами различных планировок, возведённые на территории жилого комплекса «Новое Замитино» в деревне Сабурово городского округа Красногорск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые шестиэтажные монолитно-кирпичные дома расположены по адресам: деревня Сабурово, улица Луговая, дом №11 и улица Садовая, дом №18. Постановка на кадастровый учёт позволят владельцам квартир оформить права собственности, зарегистрироваться на новой жилплощади, записать детей в школы и детсады, а также прикрепиться к поликлинике», — говорится в сообщении.Отмечается, что общая площадь новостроек составляет свыше 6,4 тыс. квадратных метров, там расположены квартиры от студий до трёхкомнатных еврофомата. Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды. А на придомовой территории обустроены детские площадки и места для отдыха.
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Лев Каштанов