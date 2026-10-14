В Красноярском крае больше трети проб почвы не прошли проверку
В Красноярском крае более трети исследованных проб почвы не соответствуют установленным нормам. Специалисты обнаружили нарушения химического состава, дисбаланс питательных веществ и отклонения по микробиологическим показателям. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Pravda.Ru».
В лабораторию поступило 1,4 тысячи образцов земли от строительных компаний, агрохолдингов и частных лиц. Проверку не прошли более 500 проб.
Всего специалисты провели свыше 8,8 тысячи исследований. Около 6,6 тысячи из них были химико-технологическими, ещё примерно 2,2 тысячи — агрохимическими.
В 230 образцах выявили нарушения баланса калия, фосфора и органических веществ, а также отклонения по кислотности. Ещё в 278 пробах обнаружили нарушения химического состава.
Главный специалист филиала Екатерина Казанова рассказала, что в почве зафиксировали превышение нормативов по содержанию нитратов, серы, фтора, тяжёлых металлов и остатков пестицидов. Отклонения также обнаружили по микробиологическим показателям.
Тяжёлые металлы и пестициды угнетают работу почвенных ферментов и замедляют разложение органических веществ. В результате нарушается азотный цикл, почва теряет структуру и становится менее плодородной.
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