В Красноярском крае больше трети проб почвы не прошли проверку

14 октября 2026, 17:04

Специалист Казанова: в почве под Красноярском выявили избыток нитратов

Фото: istockphoto / piyaset

В Красноярском крае более трети исследованных проб почвы не соответствуют установленным нормам. Специалисты обнаружили нарушения химического состава, дисбаланс питательных веществ и отклонения по микробиологическим показателям. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Pravda.Ru».