Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя громкой музыкой
Громкая агрессивная музыка может напугать медведя и заставить его уйти. Об этом журналистам рассказал зоолог, охотовед, кандидат биологических наук Михаил Кречмар, передает Агентства городских новостей «Москва».
По словам специалиста, для этого достаточно включить музыку на смартфоне. Он отметил, что современные агрессивные композиции неприятны большинству живых существ, в том числе медведям, поэтому зверь может предпочесть уйти.
Кречмар также рекомендовал грибникам, ягодникам и туристам носить с собой сигнальные свистки. По его словам, с их помощью можно переговариваться с попутчиками и поддерживать связь в группе вместо того, чтобы перекликаться. Свист также способен отпугнуть медведя.
Еще одним эффективным способом специалист назвал спокойный человеческий голос. Он пояснил, что речь человека — один из самых неестественных звуков в природе, поэтому медведь может отступить, услышав разговор.
«Проще всего отпугнуть голосом — так, как я сейчас разговариваю: спокойно, не крича, потому что человеческий голос — один из самых неестественных звуков в природе. Просто говоришь: „Куда ты идешь, дурашка?“ Обычно вот до конца этой фразы, где-то на середине этой фразы, медведь исчезает», — рассказал Кречмар.При этом эксперт предостерег от попыток прогнать зверя криком. По его словам, громкий голос может восприниматься медведем как проявление неуверенности и спровоцировать агрессивную реакцию.