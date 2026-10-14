Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя громкой музыкой

14 октября 2026, 16:47

Зоолог Кречмар: громкая агрессивная музыка может напугать медведя

Фото: istockphoto / Warren A Metcalf

Громкая агрессивная музыка может напугать медведя и заставить его уйти. Об этом журналистам рассказал зоолог, охотовед, кандидат биологических наук Михаил Кречмар, ​передает Агентства городских новостей «Москва».





По словам специалиста, для этого достаточно включить музыку на смартфоне. Он отметил, что современные агрессивные композиции неприятны большинству живых существ, в том числе медведям, поэтому зверь может предпочесть уйти.



Кречмар также рекомендовал грибникам, ягодникам и туристам носить с собой сигнальные свистки. По его словам, с их помощью можно переговариваться с попутчиками и поддерживать связь в группе вместо того, чтобы перекликаться. Свист также способен отпугнуть медведя.



Еще одним эффективным способом специалист назвал спокойный человеческий голос. Он пояснил, что речь человека — один из самых неестественных звуков в природе, поэтому медведь может отступить, услышав разговор.



«Проще всего отпугнуть голосом — так, как я сейчас разговариваю: спокойно, не крича, потому что человеческий голос — один из самых неестественных звуков в природе. Просто говоришь: „Куда ты идешь, дурашка?“ Обычно вот до конца этой фразы, где-то на середине этой фразы, медведь исчезает», — рассказал Кречмар.