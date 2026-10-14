Семью-маугли обнаружили в российском городе
Семью-маугли обнаружили в одном из частных домов в Златоустовском переулке в Екатеринбурге. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.
По его информации, мать с четырьмя детьми поселилась в полузаброшенном доме. Среди них были девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также годовалый и трехмесячный мальчики.
В полиции пояснили, что семья жила в тяжелых условиях. Поскольку у матери с детьми не было документов, подтверждающих право находиться на территории России, правоохранители решили их депортировать. В настоящее время мигранты находятся в Центр временного содержания иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге правоохранители пресекли деятельность борделя, организованного семейной парой. Супруги заманивали девушек в салон под предлогом вакансий хостес и массажисток, представляя заведение как «салон с кальяном».
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