Семью-маугли обнаружили в российском городе

14 октября 2026, 17:00

В Екатеринбурге нашли семью нелегалов в полузаброшенном доме

Фото: iStock/blinow61

Семью-маугли обнаружили в одном из частных домов в Златоустовском переулке в Екатеринбурге. Об этом сообщает местный портал Е1.ru.