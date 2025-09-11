Россиянам рассказали, как правильно избавиться от сахарной зависимости

11 сентября 2025, 17:00

Диетолог Писарева: избыточное употребление сладостей приводит к диабету

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

Излишняя тяга к сладостям может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.





По её словам, избыточное употребление сладостей приводит к ожирению и сахарному диабету второго типа. Сахар пагубно влияет на поджелудочную железу, сердце и сосуды.





«Помимо этого, сладкое ухудшает состояние кожи, нарушает работу ЖКТ, провоцирует воспалительные процессы в теле, ведёт к проблемам с зубами. В частности, к кариесу. И из-за сахара организм находится в состоянии энергетических качелей», — отметила Писарева в беседе с RT.

«Частое употребление продуктов с сахарозаменителями может способствовать обострению хронических болезней, а также повышать риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний», — заявила специалист.