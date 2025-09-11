Россиянам рассказали, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Диетолог Писарева: избыточное употребление сладостей приводит к диабету
Излишняя тяга к сладостям может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По её словам, избыточное употребление сладостей приводит к ожирению и сахарному диабету второго типа. Сахар пагубно влияет на поджелудочную железу, сердце и сосуды.
«Помимо этого, сладкое ухудшает состояние кожи, нарушает работу ЖКТ, провоцирует воспалительные процессы в теле, ведёт к проблемам с зубами. В частности, к кариесу. И из-за сахара организм находится в состоянии энергетических качелей», — отметила Писарева в беседе с RT.
Диетолог назвала сладости «пищевым наркотиком», вызывающим психологическую зависимость, от которой надо избавляться.
Писарева посоветовала постепенно снижать количество употребляемых сладостей и искать им замену, например, яблоки, ягоды, сухофрукты, горький шоколад. Она предупредила, что в период отказа от сладкого может возникать раздражительность, перепады настроения и головные боли. По словам диетолога, это нормальное явление, которое нужно перетерпеть.
В свою очередь врач-эндокринолог, д.м.н. Мария Матвеева рассказала «Газете.Ru», что употребление сахарозаменителя увеличивает риск возникновения онкологии.
«Частое употребление продуктов с сахарозаменителями может способствовать обострению хронических болезней, а также повышать риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний», — заявила специалист.
Она уточнила, что в продуктах с маркировкой «без сахара» часто содержится фруктоза и различные сиропы, которые мало чем отличаются от обычного сахара. Более безопасными считаются стевия и эритрит, заключила Матвеева.