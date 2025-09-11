Россиянам рассказали, чем опасны глисты

11 сентября 2025, 13:47

Врач Дворянкин: глисты могут поражать органы

Фото: iStock/Sinhyu

Глисты (гельминты) могут появиться у людей всех возрастов и социального статуса и значительно ухудшают качество жизни. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Иван Дворянкин.





Он пояснил, что заражение гельминтами происходит при заглатывании зрелых яиц паразитов, которые могут находиться на продуктах, руках или в воде.





«Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт», — рассказал Дворянкин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идет к дерматологу, и тот назначает ему мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз, и эти проблемы с кожей пройдут», — отметил эксперт.