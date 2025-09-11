Россиянам рассказали, чем опасны глисты
Врач Дворянкин: глисты могут поражать органы
Глисты (гельминты) могут появиться у людей всех возрастов и социального статуса и значительно ухудшают качество жизни. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Иван Дворянкин.
Он пояснил, что заражение гельминтами происходит при заглатывании зрелых яиц паразитов, которые могут находиться на продуктах, руках или в воде.
«Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт», — рассказал Дворянкин в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, глисты могут спровоцировать различные аллергические реакции, вызвать патологию органов пищеварения и дыхания, ослабить иммунитет и привести к дефициту витаминов и минералов.
Врач предупредил, что принимать препараты против гельминтов нельзя без предварительных анализов и консультации врача, поскольку они очень токсичны.
Лучшими мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены, мытье овощей и фруктов, употребление мяса, птицы и рыбы только после термической обработки.
Тем временем врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули рассказал Общественной Службе Новостей, что симптомы некоторых паразитарных заболеваний можно перепутать с признаками обычных болезней.
«Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идет к дерматологу, и тот назначает ему мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз, и эти проблемы с кожей пройдут», — отметил эксперт.
Кроме того, при наличии глистов у человека могут возникать головные боли, нарушение сна, раздражительность, тахикардия, экстрасистолия сердца, энтерит, колит, гастроэнтерит, диарея, запоры, тошнота, рвота, повышенная температура, иногда кашель, бронхиальная астма.
Бартули уточнил, что человек не сможет самостоятельно отличить симптомы паразитарного заболевания от симптомов обычной болезни, поскольку лямблии, описторхис и аскариды хорошо умеют маскироваться под другие диагнозы. Для выявления паразитов необходимо делать лабораторные анализы, которые назначает инфекционист-паразитолог.