Казанская икона Божией Матери прибыла в Одинцово

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
В подмосковном Одинцове встретили Казанскую икону Божией Матери, святыню установили в соборе Георгия Победоносца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Икону встретил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, после чего совершил в храме божественную литургию», — написал в своём Telegram-канале глава Одинцовского округа Андрей Иванов.Чудотворный образ пробудет в одинцовском Георгиевском соборе до девяти вечера среды, 16 октября, затем икону перевезут в Вознесенский собор в Звенигороде.
Казанская икона Божией Матери отправилась в путешествие по городам Росси в мае этого года — после Всероссийского молебна о победе, которое провёл в Москве патриарх Кирилл. На территории Подмосковья икона пробудет до 23 октября, затем отправится в Нижегородскую епархию, а оттуда — в столицу.
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