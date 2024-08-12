В Краснознаменске ищут подрядчика на капремонт 300 метров тепловых сетей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Свыше трёхсот метров тепловых сетей планируется отремонтировать на Октябрьской улице в городе Краснознаменск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловой сети на улице Октябрьская от тепловой камеры 59 до тепловой камеры 51. Общая протяжённость участка составляет 325 метров. Работа должна быть завершена в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 57 миллионов 229 тысяч 245 рубля, заявки принимаются до 21 августа.
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