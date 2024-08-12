В Лотошине проведут реконструкцию котельной №6

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную №6, расположенную на 2-й Ветеринарной улице в Лотошине, собираются реконструировать, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной с поставкой туда всего необходимого оборудования. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 79 миллионов 364 тысячи 710 рублей. Заявки принимаются до 15 августа.
Проект будет финансироваться из бюджетов Московской области и городского округа Лотошино.
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