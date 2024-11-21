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В Краснознаменске завершили благоустройство площади Ленина

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске, результат проведённых работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что жители Краснознаменска давно мечтали преобразовать главную площадь города и территорию городского пруда около неё. Три года назад по президентскому проекту мы привели в порядок зону отдыха у «старого озера». Прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Владимирович (Исаев — прим. ред.) обозначил необходимость привести в порядок и саму площадь Ленина. Нам удалось приступить к работам в этом году, сейчас они уже завершены. Сделали всё так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять с детьми», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в будущем году в Краснознаменске планируется благоустроить Комсомольский бульвар.



Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Отмечается, что в ходе работ по благоустройству на площади Ленина поменяли систему освещения и плитку, обустроили широкую зону с зелёными насаждениями, отделяющую пешеходную часть от автодороги. На площади также разместили удобные лавочки, арт-объект с названием города и доску почёта.

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#благоустройство
#андрей воробьёв
#краснознаменск
Воробьёв посетил волонтёрскую мастерскую «Zамаскируем СВОих» в Краснознаменске
21 ноября 2024, 15:28

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Мастерские объединения «Zамаскируем СВОих» по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, маскировочных накидок, сухого душа и прочих вещей, нужных бойцам в зоне специальной военной операции, открыты в Доме офицеров Краснознаменска, в работах принимают участие свыше 250 волонтёров. Мастерскую посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина — прим. ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — сказал волонтёрам Андрей Воробьёв.
Каждый день в волонтёрских мастерских работают около 50 человек: члены семьи участников СВО и просто неравнодушные люди. Произведённое в мастерских рассылают по разным воинским подразделениям.

«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что люди не придут. Но я так ошибалась! Многие, как и я, очень хотели чем-то помочь. К нам приходят и школьники, и молодые и очень немолодые люди, детки с четырёх лет вместе с родителями», — рассказала Олеся Черемисина.
За время работы мастерских в Доме офицеров Краснознаменска оттуда в зону СВО доставили уже свыше 30 тысяч квадратных метров маскировочный сетей, около 19 с половиной тысяч наборов «сухого душа», 6,2 тыс. упаковок сухих завтраков, а также около 400 носилок-волокуш и 260 маскировочных накидок.

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#андрей воробьёв
#краснознаменск
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#помощь
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Минюст РФ обратился в суд, чтобы прекратить деятельность объединения «Родина»
21 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Минюст РФ обратился в Хамовнический суд Москвы и потребовал прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина», проинформировало РИА Новости.
«Административный истец обратился в суд с административным исковым заявлением к Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра», — говорилось в документах.

Оказалось, что от организации с 2022 года не поступали данные о продолжении её деятельности, а ещё отчётность.

Хамовнический районный суд будет рассматривать иск на заседании 3 декабря.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что суд вынес приговоры предпринимателям за хищение 300 миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны РФ. Генеральные директора коммерческих предприятий проведут в колонии общего режима до девяти лет.

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#россия
#заседание
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Нарколог объяснил, из-за чего появляется зависимость от никотина
Нарколог Казанцев: люди курят, потому что не умеют проживать эмоции
21 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

21 ноября считается днем отказа от курения. Этот день был установлен для того, чтобы осведомить о вреде табака и поддержать людей, стремящихся бросить курить. Многие курильщики не избавляются от зависимости, утверждая, что она помогает им справляться со стрессом. Но есть ли зависимость между эмоциями и никотином?
Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между эмоциями и зависимостью есть.

«К сожалению, у эмоций есть связь с любым видом зависимости, то есть это может быть заедание, курение, алкоголь, наркотики. Любой вид напряжения, любая стрессовая ситуация — и зависимый человек сразу же обращается к употреблению психоактивных веществ. Тем более никотин продается на каждом углу и не так порицается», — сказал врач.

Он добавил, что зависимость образуется нет от самих эмоций, а от неумения их проживать.

«Человек не может прорабатывать эти эмоции, не может их проживать, он начинает, как и любой зависимый, больше употреблять. Проснулся — покурил, занялся сексом — покурил, покушал — покурил, не кушаешь — сидишь на диете или нервничаешь — покурил», — объяснил эксперт.

По его словам, так происходит обман организма, потому что эмоции никуда не пропадают, а лишь заглушаются, и единственный выход — научиться самостоятельно проживать — даже горе.

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#наркотики
#стресс
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Энергетики Подмосковья работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды
21 ноября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
По данным Росгидромета, в регионе с полудня 21 ноября ожидается ухудшение погоды. Пойдут дождь со снегом, ветер усилится до 20 м/с, а температура понизится до -4С.
«На оперативное устранение последствий непогоды привлекают 657 бригад, а также 2 тыс. 732 единицы спецтехники, в том числе передвижные дизельные электростанции», – говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электричества можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» 8(495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800) 220-0-220, а также по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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#погода
#подмосковье
#московская область
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Мособлдума предложила на федеральном уровне упростить проезд техники для пожаротушения
Мособлдума предложила упростить проезд техники для пожаротушения
21 ноября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Лесные пожары могут быстро распространяться. Важно ликвидировать их в кратчайшие сроки. Сейчас, чтобы тяжеловесная техника могла проехать к месту пожара, нужно оформлять спецразрешение, а здесь важен каждый час», – пояснил на заседании глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет три часа, без учёта времени на разработку проекта организации дорожного движения.

Ранее законодательная инициатива была направлена в правительство России. На неё было получено положительное заключение. Теперь законопроект планируется направить в Госдуму.

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#мособлдума
#техника
#пожары
#законопроект
#госдума
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На Камчатке нашли рыб-каннибалов
Ученые обнаружили рыб-каннибалов в озерах на Камчатке
21 ноября 2024, 14:24

Фото: iStock/Sohadiszno

На Камчатке в озерах Зеленое и Тополовое, которые расположены на территории природного парка «Вилючинский», ученые обнаружили рыб-каннибалов. Об этом сообщили в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга. По информации исследователей, часть рыб рода гольцов, достигнув половой зрелости, начинают нападать и поедать своих сородичей, ускоряясь в росте и пропуская несколько сезонов размножения.
Сами озера образовались порядка 2,5 тысяч лет назад из-за активности вулканов, создав таким образом естественную лабораторию для изучения процессов эволюции, поделилась Паничева в беседе с «Газетой.Ru». Из-за того, что гольцы оказались изолированы внутри этих двух водоемов, стало возможным проводить сравнительные анализы одних и тех же рыб, но обитающих в разных озерах.
«Интересно, что, несмотря на схожесть озер по размерам, форме и глубине, набор фенотипов гольцов в них различается. Более того, существуют различия между хищными формами из этих и соседних озер. Мы считаем, что в водоемах произошли независимые эволюционные события», — поделились в университете.
Полученные благодаря исследованию изолированных озер данные ученые смогут использовать для изучения процессов эволюции.

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#камчатка
#рыба
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Более 11 тысяч собак получили комплексные вакцины от опасных заболеваний
21 ноября 2024, 14:08

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Многие владельцы животных считают, что питомцы, которые не выходят на улицу, не нуждаются в прививках. Однако животное может заразиться инфекцией дома, например, через обувь или коврик в прихожей. Вакцинация помогает создать у животного иммунитет против различных инфекций, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Прививка представляет собой ослабленную или неактивную форму вируса или бактерии, которая не может навредить животному. Вакцинация формирует иммунитет к определённому заболеванию, от которого она сделана.

С начала года на ветеринарных станциях госветслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области комплексной вакциной «Мультикан-8» было привито 11,3 тысячи собак. Этот отечественный препарат производится компанией «Ветбиохим» и направлен на формирование иммунитета у животных от таких болезней, как чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтерит, лептоспироз и бешенство собак.

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#иммунитет
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Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
21 ноября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Депутатам Государственной думы следует направлять свои инициативы по стимулированию рождаемости в стране в адрес мужчин, а не женщин. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова.
Своё мнение она высказала в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России».

«Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — объяснила свою позицию Позднякова.

По её словам, в России не хватает критики мужского семейного поведения. Артисты, спортсмены и другие медийные персоны открыто транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. По её словам, в стране насчитывается 1,5 миллиона мужчин, имеющих долги по алиментам.

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#семья
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В Госдуму внесут законопроект об ответственности за продажу детям вейпов
21 ноября 2024, 13:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму в скором времени внесут законопроект о привлечении к уголовной ответственности продавцов, продающих вейпы несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.
Он подчеркнул, что ранее принятых решений в данной области оказалось недостаточно. Новой инициативой будет предложено, помимо прочего, увеличить штрафы за продажу такой продукции детям.

Володин назвал скорое внесение законопроекта важным шагом по наведению порядка в данной сфере. Он указал на необходимость рассмотрение вопросов, связанных с защитой здоровья детей, а также назвал недопустимой продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов, алкогольной и иной запрещённой продукции.

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