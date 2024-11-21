В Краснознаменске завершили благоустройство площади Ленина

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Благоустройство площади Ленина завершили в Краснознаменске, результат проведённых работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что жители Краснознаменска давно мечтали преобразовать главную площадь города и территорию городского пруда около неё. Три года назад по президентскому проекту мы привели в порядок зону отдыха у «старого озера». Прошлой осенью председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Владимирович (Исаев — прим. ред.) обозначил необходимость привести в порядок и саму площадь Ленина. Нам удалось приступить к работам в этом году, сейчас они уже завершены. Сделали всё так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять с детьми», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что в будущем году в Краснознаменске планируется благоустроить Комсомольский бульвар.
Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Отмечается, что в ходе работ по благоустройству на площади Ленина поменяли систему освещения и плитку, обустроили широкую зону с зелёными насаждениями, отделяющую пешеходную часть от автодороги. На площади также разместили удобные лавочки, арт-объект с названием города и доску почёта.
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Лев Каштанов