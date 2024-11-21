В Подмосковье за год благоустроили около 500 стихийных пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Годовая программа «Пешком» по благоустройству «народных троп» в Московской области выполнена на сто процентов, с мая по ноябрь было обустроено 497 пешеходных дорожек, из которых 444 входили в первоначальный план, а ещё 53 были включены туда по просьбе жителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Приоритет при включении в программу отдавался маршрутам, ведущим к социально важным объектам. В результате более 280 троп теперь обеспечивают комфортный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, благоустроенные дорожки ведут к учреждениям культуры, железнодорожным станциям и автобусным остановкам», — отметил глава областного министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что в будущем году планируется благоустроить ещё около 450 «народных троп».
В министерстве также напомнили, что программа по благоустройству стихийных пешеходных дорожек была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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