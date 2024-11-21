В Подмосковье за год благоустроили около 500 стихийных пешеходных дорожек

Годовая программа «Пешком» по благоустройству «народных троп» в Московской области выполнена на сто процентов, с мая по ноябрь было обустроено 497 пешеходных дорожек, из которых 444 входили в первоначальный план, а ещё 53 были включены туда по просьбе жителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.