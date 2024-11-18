В Подмосковье к концу года благоустроят 14 скверов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в этом году планируют благоустроить14 скверов. Привести в порядок ещё 19 запланировано на 2025 год. Работы будут проводить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«На реализацию госпрограммы выделено более 1,1 млрд. рублей, в том числе из регионального бюджета – 847 млн. рублей. Работы уже завершены на 11 объектах. Один из них – сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Посетил его вместе с главой городского округа Сергеем Юровым», – сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он рассказал, что о благоустройстве сквера на Пролетарской просили жители. Проект стал победителем Всероссийского рейтингового голосования, набрав около 9 тыс. голосов Сквер стал продолжением «Бульвара цветов» – главной площадки для проведения праздничных городских мероприятий и пешеходной зоны, по которой жители ежедневно ходят к станции МЦД-4.
«Стоимость работ составила 129 млн рублей, из которых большая часть – 87 млн – была выделена из регионального бюджета. Это ещё одна точка притяжения для жителей. Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Для отдыха граждан установлены лавочки и информационные стенды», – поделился Брынцалов.Юров отметил, что была расширена пешеходная зона, обновлено мощение на площади перед зданием администрации. Территорию подключили к системе «Безопасный регион». На площади сквера ежегодно проводятся городские культурные и праздничные мероприятия.
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Лора Луганская