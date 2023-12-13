В Кремле назвали самые часто задаваемые вопросы для прямой линии с Путиным

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Россиян больше всего волнует тема спецоперации, именно этому посвящена основная часть вопросов россиян к Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», - заявил Песков в эфире Первого канала, говоря о главных темах, по которым россияне задают большинство вопросов к Прямой линии с президентом.
Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря. Чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений. Также россияне интересуются как внешней политики государства, так и положения дел внутри РФ.
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Элина Позднякова