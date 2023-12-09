Выяснилось, о чем россияне просят Путина перед «Итогами года»

Фото: сайт Кремля
Россияне в своих обращениях к «Итогам года» с Владимиром Путиным просят президента РФ помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургских областях. Об этом говорится на сайте москва-путину.рф.
Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря.
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