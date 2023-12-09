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Выяснилось, о чем россияне просят Путина перед «Итогами года»

Россияне к «Итогам года» просят Путина помочь с оказанием медпомощи в регионах
09 декабря 2023, 12:17
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россияне в своих обращениях к «Итогам года» с Владимиром Путиным просят президента РФ помочь с открытием музея города в Чебоксарах и оказанием медицинской помощи в Новосибирской и Оренбургских областях. Об этом говорится на сайте москва-путину.рф.

Ранее сообщалось, что более 256 тысяч вопросов поступило к итогам года с российским лидером Владимиром Путиным. Чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря.

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В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C
Жителей севера Казахстана по ошибке оповестили о похолодании до -380 °C
09 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/fizkes

Жители северных районов Казахстана по ошибке получили СМС-сообщения, в которых говорилось о похолодании до -380 °C. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.
Сообщается, что это предупреждение пришло на мобильные телефоны абонентов, пользующихся услугами оператора сотовой связи Tele2 (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»). По информации источника, данные сообщения приходят уже несколько дней: 8 и 9 декабря.

Информация быстро распространилась в социальных сетях благодаря тому, что пользователи стали публиковать скриншоты предупреждения. В пресс-службе Tele2 прокомментировали данный инцидент, отметив, что во время СМС-рассылки произошел технический сбой. Всем абонентам вышеперечисленных районов вскоре пришли сообщения с исправными данными.

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Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале «Слово пацана»
09 декабря 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Наталья Орлова направила в Роскомнадзор обращение с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на предмет соответствия нормам законодательства. Специалисты не выявили никаких нарушений.
Парламентарий также сообщила изданию «Федерал Пресс», что сотрудники надзорного органа особо подчеркнули, что новый телесериал режиссёра Жоры Крыжовникова демонстрируется на стриминговых платформах Wink и START в сопровождении титра «18 », что автоматически означает исключение из состава телеаудитории детей. Орлова также добавила, что специалисты Роскомнадзора отсмотрели первые пять серий фильма, в которых не нашли никаких нарушений.

Фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодёжных криминальных группировках в Казани начала 80-х годов. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов ранее неодобрительно отозвался о сериале, отметив, что на улицах уже можно наблюдать результаты его негативного влияния на подростков и молодёжь.

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Знаменитый литературный критик Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет
09 декабря 2023, 13:36

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Известный российский литературный критик, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер скончался на 67-м году жизни. Сообщил об этом литературовед Олег Лекманов.
В одной из социальных сетей он написал буквально одну фразу о смерти коллеги, не приведя никаких подробностей. Обстоятельства и детали смерти критика-энциклопедиста, скорее всего, станут известны позднее.

Творческое наследие Андрея Немзера насчитывает более тысячи публикаций в отечественной и зарубежной прессе, несколько фундаментальных книг, записи аудиозаписи лекций и многое другое. Стоит отметить, что, кроме ВШЭ, где появление филолога в своё время вызывало вопросы, он также преподавал в Российской театральной академии. Его исследование творчества Солженицына считается образцом современной литературной критики.

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#экономика
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Артём Жога признался, что грубо нарушил устав при обращении к Путину
09 декабря 2023, 13:20

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Народного совета и Герой ДНР Артём Жога рассказал о своём разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Он признался, что обратился к главе государства и верховному главнокомандующему ВС России совсем не по уставу.
В беседе с корреспондентом РИА Новости командир легендарного батальона «Спарта» пояснил, что он заранее не знал, в каком формате будет проходить встреча, появится ли вообще возможность заговорить с российским лидером. Поэтому в тот момент, когда Путин оказался рядом, Жога просто стал говорить о главном, о том, что «наболело».

Если говорить коротко, продолжал комбат, весь смысл речи сводился к одному: вы — наш президент, пожалуйста, оставайтесь им и дальше, а вместе нам всё по плечу. Именно об этом просили сказать руководителю страны однополчане, провожая командира в Москву. Получилось не по уставу — это жаль, но сказал то, что думают и чувствуют миллионы людей, заключил Герой Донбасса.

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Куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%
09 декабря 2023, 04:16

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.
Помимо этого, согласно статистике, некоторые продукты питания подорожали: кулинарные изделия из птицы поднялись на 3%, окорочка куриные на 2,5%, а печень говяжья и свиная — на 2,3%. Также наблюдался рост цен на горох и фасоль на 2,2%, мясо индейки на 1,9%, продукцию быстрого питания типа сэндвичей «Гамбургер» на 1,8%, фарш мясной, кексы, рулеты, обеды в ресторанах на 1,7%, филе сельди соленое, оливковое масло, консервы томатные на 1,6%, рыбу мороженую неразделанную, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов, а также рис шлифованный — на 1,5%.

С другой стороны, статистика показала снижение цен в ноябре: молока для детей — на 0,9%, овсяной и перловой круп — на 0,5%, отечественного игристого вина, водки, черного чая байхового, маргарина — на 0,3%, вермишели и пшена — на 0,2%.

Также стоит отметить, что наблюдался рост цен на некоторые фрукты и овощи: огурцы подорожали на 35,1%, помидоры — на 19,1%, виноград — на 8,6%, чеснок — на 6,8%, зелень — на 2,9%, лук репчатый и свежие грибы — на 2,5%, белокочанную капусту — на 2,2%, груши и бананы — на 1,9%, а яблоки — на 1,8%.

В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны подешевели на 6,3%, морковь — на 1,5%, а картофель — на 0,7%.

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Россиянам назвали продукты, которые подорожают перед Новым годом
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Российским регионам предрекли 40-градусные морозы
Гидрометцентр: несколько регионов России ожидают 35-40 градусов в выходные
09 декабря 2023, 03:47

Фото: IStock/vkph

В ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидаются заморозки до -35...-40 градусов. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Низкие температуры будут охватывать несколько областей в эти выходные. В регионах Северо-Западного федерального округа термометры опустятся до —35...—38 градусов. В Костромской области, входящей в Центральный федеральный округ, ожидается понижение температуры до -35 и ниже», — пояснил специалист.
Он также уточнил, что на севере Поволжья, в Кировской области и Пермском крае ожидаются морозы до -40 градусов.

Помимо этого, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае также ожидаются заморозки до -40 градусов. В Якутии прогнозируются морозы до -45 градусов.

«В центральной и южной частях Красноярского края ожидаются морозы до -50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, можно сказать, суперсибирские морозы», — подчеркнул Вильфанд.
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#заморозки
#выходные
#морозы
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Банк России выпустит монету, посвящённую великому российскому комедиографу
ЦБ выпустил в обращение монету, посвящённую режиссёру Леониду Гайдаю
09 декабря 2023, 03:01

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В планах Центробанка России выпустить юбилейную серебряную монету в память о великом советском режиссёре, авторе «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы» Леониде Гайдае. Номинал денежного знака, который, похоже, ещё до выпуска может стать нумизматической редкостью, будет составлять три рубля.
Монета, как и всякое коллекционное изделие, имеет своё официальное название: «Творчество Леонида Гайдая». Вес её будет составлять 31,1 грамма, а сплав серебра для изготовления «платёжного неплатёжного» средства будет использован, конечно, 925-й пробы. Диаметр трёхрублёвой монеты составит 39 миллиметров.

На аверсе монеты указан её номинал — те самые заветные три рубля, — а также Герб Российской Федерации и указание на то, что выпустил её именно Банк России, а не заезжий кузнец-умелец. На оборотной стороне (реверс, если кто-то не знал) — портрет самого Леонида Иовича, годы его жизни (1923 - 1993) и факсимиле подписи режиссёра. Надпись с датами рождения и смерти выполнена на киноленте, что напоминает о профессии Гайдая.


                                                                                                     Фото: istockphoto/LeMusique


Никто не будет вспоминать его творческие неудачи вроде «Операции «Кооперации». Вряд ли кто-то станет расплачиваться монетой с изображением великого Мастера (скорее всего, за право обладания ею станут изрядно переплачивать коллекционеры-нумизматы). Фразы, словечки, эпизоды, находки, гримасы либо целые цитаты из его фильмов вошли в повседневную речь нескольких поколений. Забавно, но некоторые совсем ещё молодые мальчики и девочки иногда употребляют «мемы», как они любят это называть, основанные на кинокартинах сурового и близорукого, смешного и требовательного Леонида Гайдая. Причём, они, как правило, даже не знают, кто это такой. Благодаря незатейливой серебряной «трёхе», кто-то узнает. А кто-то вспомнит и тоже обрадуется. Потому что только благодаря таким людям наша жизнь становится светлее.
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День героев Отечества 2023: история и традиции праздника
09 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/Anton Novikov

День героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. О том, когда зародилось торжество, как его принято отмечать, и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».

Путин поздравил россиян с наступающим Днем героев Отечества


8 декабря президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником, посвященным героям Отечества. Глава государства подчеркнул, что граждан России объединяет искренняя любовь к стране, которая позволяет идти вперед и преодолевать преграды.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что вместе, россияне добьются поставленных целей и сделают все для того, чтобы будущие поколения гордились их подвигами.


День героев Отечества 2023: история праздника


Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия.

Награда вручалась лучшим генералам и офицерам, которые проявили себя в бою. После Октябрьской революции праздник был упразднен, однако в 1992 году, торжество вновь стали отмечать, а имена выдающихся солдат, стали заносить на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России
Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России

На сегодняшний день главной государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, которое присваивается за совершение подвига в бою. 


День героев Отечества 2023: традиции


В этот праздник в Вооруженных силах России проводятся торжественные построения личного состава. Военнослужащих поздравляет руководящий состав, звучит гимн России, проходит церемония возложения венков к мемориалам павших защитников Отечества.
По традиции, в этот день чтят память погибших минутой молчания.

В День героев Отечества поздравляют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

По телевизору в день торжества проходят тематические концерты, транслируются патриотические фильмы. В чествовании Дня героев принимают участие власти регионов, культурные деятели.

В образовательных учреждениях, девятого декабря, как правило проходят уроки мужества. На классные часы приглашаются ветераны, Герои России, военнослужащие, которые рассказывают о своей нелегкой службе, сослуживцах, которые отдали жизни за Родину и о том, как важно из поколения в поколение передавать любовь к Отечеству. 
 
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Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи
08 декабря 2023, 22:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В бывшем военном городке Северный городского округа Балашиха достраивают газовую котельную. Она обеспечит теплом около 4 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Подошло к финалу строительство котельной мощностью 20 мегаватт. Её оснастят новым оборудованием отечественного производства – котлами, дымоходом, станцией подготовки воды и резервуарами резервно-топливного хозяйства. Объект обеспечит теплом и горячей водой около 4 тыс жителей Северного», – говорится в сообщении.
Уточняется, что отоплением будут снабжены жилые дома и социальные объекты микрорайона. 
 
Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства, этой зимой будет проведена пусконаладка. А на полную мощность котельная заработает в следующем отопительном сезоне. 

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