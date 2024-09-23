Рябков сообщил, при каких условиях Россия начнет ядерные испытания

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Россия не будет проводить ядерные испытания, если от таких шагов воздержится США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 23 сентября.
Рябков отметил, что позиция Москвы касательно ядерных испытаний не менялась — сейчас нет необходимости их проводить. При этом замминистра уточнил, российский полигон для ядерных испытаний находится в готовности.
Дипломат указал, что ядерный полигон привели в готовность, как реакцию на шаги Вашингтона, который активно усовершенствует инфраструктуру своих площадок для ядерных испытаний.
Ранее Сергей Рябков указал, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине, и Москва готова ответить на возможные действия.
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«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», — цитирует Рябкова ТАСС.
Дипломат указал, что ядерный полигон привели в готовность, как реакцию на шаги Вашингтона, который активно усовершенствует инфраструктуру своих площадок для ядерных испытаний.
«Я обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона», — сказал дипломат.
Ранее Сергей Рябков указал, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине, и Москва готова ответить на возможные действия.
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Лия Мурадьян