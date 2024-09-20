Военные США объявили об удачном электронном запуске баллистической ракеты Minuteman III

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Соединенные штаты в очередной раз провели тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом заявляет авиабаза ВВС США Оффат в штате Небраска 20 сентября.
«Тестовый электронный пуск Minuteman III без реального запуска прошел успешно», — заявляет ВВС США.
Информацию об успешном тестировании межконтинентального оружия американские военные снабдили комментарием: «послание нашим союзникам и противникам».
«Минитмен» состоит на вооружении США с 1970 года — это единственное боеспособное семейство межконтинентальных баллистических ракет в штатах. Оружие является аналогом легкого передвижного российского «Тополь».
Реальные попытки тестировать Minuteman III с конца 2020 года ознаменовались серией неудач. Так неудачей обернулись испытания 5 мая 2021 года на базе ВВС Ванденберг, когда компьютер ракеты отменил пуск по неназванной причине. А 1 ноября 2023 года во время испытательного запуска с той же базы Ванденберг МБР Minuteman III уничтожили над Тихим океаном из-за «аномалии».
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