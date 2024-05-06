В Кремле отреагировали на данные об отправке Францией солдат на Украину

Фото: сайт Кремля
Данные о якобы отправке солдат Франции на Украину требуют проверки.
Так информацию СМИ о боевиках иностранного легиона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой информации о присутствии французских войск в зоне специальной военной операции. Структуры оборонного ведомства внимательно изучат все имеющиеся данные.
Ранее экс-помощник замминистра обороны Штатов Стивен Брайен сообщил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину. По его словам, сейчас французские боевики находятся в Славянске.
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По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой информации о присутствии французских войск в зоне специальной военной операции. Структуры оборонного ведомства внимательно изучат все имеющиеся данные.
Ранее экс-помощник замминистра обороны Штатов Стивен Брайен сообщил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину. По его словам, сейчас французские боевики находятся в Славянске.
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Алёна Самарева