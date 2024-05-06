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В Кремле отреагировали на данные об отправке Францией солдат на Украину

Песков: данные о присутствии солдат Франции на Украине требуют проверки
06 мая 2024, 13:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Данные о якобы отправке солдат Франции на Украину требуют проверки.
Так информацию СМИ о боевиках иностранного легиона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Минобороны России уже занимается проверкой информации о присутствии французских войск в зоне специальной военной операции. Структуры оборонного ведомства внимательно изучат все имеющиеся данные.



Ранее экс-помощник замминистра обороны Штатов Стивен Брайен сообщил, что Франция уже отправила солдат из своего Иностранного легиона для участия в боевых действиях на Украину. По его словам, сейчас французские боевики находятся в Славянске.

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#франция
#россия
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В Серебряных Прудах 9 мая перекроют ряд улиц из-за праздничных мероприятий
06 мая 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Временный запрет на движение автотранспорта введут на участках двух улиц в Серебряных Прудах вечером в четверг, 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Движения не будет на участке улицы 8 Марта от перекрёстка с улицей Большая Луговая до пересечения с Советской улицей, а также на Школьной улице от пересечения с улицей 50 Лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что улицы перекроют с шести вечера и до окончания концертной программы в парке культуры и отдыха «Серебряный».

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения и заранее спланировать свой маршрут так, чтобы объехать перекрытые участки.

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#дороги
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В подмосковных МФЦ с начала года брак заключили около 1,5 тыс. молодожёнов
06 мая 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше полутора тысяч молодожёнов заключили брак в многофункциональных центрах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В МФЦ менее торжественная обстановка, но ЗАГС также задаст паре волнующий вопрос и распишет, вручив свидетельство о заключении брака», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что заключение брака в МФЦ позволяет молодой паре сразу оформить все необходимые документы, что экономит время новобрачных.

В министерстве напомнили, что выбрать место будущего бракосочетания подмосковные жених и невеста могут при подаче заявления через региональный портал госуслуг. Помимо помещения ЗАГС или МФЦ брак можно заключить во Дворце бракосочетания или провести выездную регистрацию в усадьбе, музее или парке.

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Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия
ВСУ может ударить по Крыму 9 мая: что известно
06 мая 2024, 13:41

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Украина заявила, что командование ВС РФ якобы поставило войскам задачу о взятии Часова Яра до 9 мая. Кроме того, ВСУ ожидают масштабное наступление ВС РФ и планируют нанести удар по Крымскому мосту. Что известно о планах Киева, и действительно ли перед российскими войсками стоит задача освободить населенный пункт до Дня Победы, расскажет редакция «Радио 1».

Украина готовится ударить по Крымскому мосту 9 мая


Бывший глава МИД Литвы и действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в социальной сети Х коллаж, на котором изображены Крымский мост и пуск ракеты. Он подписал пост фразой: «Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Вскоре аналогичный коллаж разместил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, тем самым намекнув на возможный удар по переправе.

В ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать Крым баллистическими ракетами. По информации Минобороны РФ, российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по территории Крыма ракетами ATACMS.

«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров», — считает Ивлев.

Как Россия может ответить на удары по Крымскому мосту


В Госдуме прокомментировали намеки украинских властей на возможный удар по Крымскому мосту. Представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев на фоне заявлений Сергея Кислицы призвал уничтожить политический режим на Украине. Он пояснил, что ВСУ наносят удары по мирным гражданам и радуются массовым убийствам, поэтому деструктивный киевский режим нужно прекратить, приводит его слова РИА Новости.

О том, что любая попытка Киева атаковать РФ «воздастся сторицей» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Кремле оценили намёки на возможный удар Украины по Крымскому мосту 9 мая
В Кремле оценили намёки на возможный удар Украины по Крымскому мосту 9 мая

В России из-за угроз безопасности отменили парады Победы


В ряде российских регионов парады Победы и массовые мероприятия отменены из-за соображений безопасности. Не будет праздничных шествий в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой областях, в Крыму, Севастополе и так далее. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала, что отказ от проведения шествий и массовых мероприятий обусловлен соображениями безопасности.

«Побомбить или ракеты запустить — они (ВСУ — прим. ред.) могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно», — заявила парламентарий.

Она также посоветовала провести акцию «Бессмертный полк» в таких регионах в другом режиме, например, вывесив фотографии на балконах. Ежегодный парад в Москве все же состоится. В нем примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц техники и авиация.


ВСУ заявили об ожидании наступления ВС РФ к 9 мая


На Украине также говорят о наступлении ВС РФ к 9 мая, которое готовится сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил глава пресс-службы так называемой украинской гвардии наступления «Стальной кордон» Иван Шевцов, приводит его слова «Страна.ua». По его словам, такое распоряжение было отдано командованием ВС РФ.

«Но силы обороны к этому готовы», – отметил Шевцов.
О возможном наступлении ВС РФ 9 мая говорил также главком ВСУ Александр Сырский. Он полагает, что российские войска намерены занять Часов Яр до этой даты.


Что сказал Сырский про Часов Яр


Оценивая ситуацию в Часове Яре, главком ВСУ заявил, что российские войска сосредотачивают усилия на прорыве украинской обороны к западу от Артемовска. ВС РФ помогает теплая сухая погода, которая сделала большинство открытых участков местности пригодными для движения танков. Сырский признал, что российской пехоте удалось зайти в Часов Яр в микрорайоне Новый.

«Вместе с тем угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войска занять Часов Яр до 9 мая», — написал Сырский в своем телеграм-канале.

Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая
Жителей Молдавии призвали воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 мая

В России ответили на предположение Сырского о сроках взятия Часова Яра


Предположения главкома ВСУ о взятии Часова Яра к 9 маю прокомментировал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с изданием «Лента.ру» он заявил, что у российских войск нет каких-либо дат, к которым что-то приурочивается. Все боевые задачи выполняются в соответствии с возможностями армии, а не графиком, подчеркнул эксперт.

Это все словоблудие, которым они пытаются оправдать свои неудачи», — заявил Матвийчук.

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#солдат
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«Наш ответ НАТО»: Стало известно, когда Россия применит ядерное оружие
Эксперт ООН Никулин: РФ применит ЯО, если НАТО выступит на стороне ВСУ
06 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минобороны России проведут учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия — «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Ранее, по сообщению The New York Times, командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что самые масштабные учения НАТО в Европе фактически направлены против России.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию организации объединенных наций, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» рассказал, с какой целью генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
«Я думаю, что это наш ответ НАТО. Если они Россию обидели своим противником, значит, мы должны показать, что в случае любой агрессии, как гласит военная доктрина, в случае угрозы территориальной целостности мы имеем право применить любые виды оружий, в том числе тактическое ядерное. Это демонстрация, что это не пустые слова», — объяснил эксперт.

Также собеседник добавил, что применение ядерного оружие возможно, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине.

«Когда это может случиться? Если НАТО, допустим, примет активное участие в боевых действия на Украине, а к этому сейчас призывают Макроны и прочие. Мы должны дать чётко понять нашим несостоявшимся западным партнёрам, что всё это закончится для них очень плохо. Уже на территории Белоруссии появилось наше тактические ядреное оружие», — объяснил специалист по химоружию.

В завершении беседы Игорь Никулин отметил еще раз, что ядерное оружие может быть применено, если НАТО активно выступит на стороне ВСУ.

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В Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны
06 мая 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Памятники героям и жертвам Великой Отечественной войны, расположенные на территории Подмосковья, полностью готовы к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе – 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые знамениты на весь мир, другие – маленькие, но символизируют знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как сообщили в пресс-службе, посвящённые военным сражениям места и прилегающие территории привели в порядок и отремонтировали, сами памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасили. Сотрудники министерства также проверили освещение и архитектурно-художественную подсветку.

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Подмосковный Минтранс предупредил водителей о дожде с мокрым снегом и заморозках
06 мая 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье ухудшилась погода, предупредили автомобилистов в пресс-службе регионального Минтранса. Предстоящей ночью в Московской области ожидаются дождь и мокрый снег, ветер поднимется до 15 м/с. Возможны заморозки. Такая погода сохранится до утра четверга, 9 мая.
«Это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск ДТП. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь в черте города и в пешеходных зонах на телефон, так как из-за сильного ветра и осадков сложно разглядеть пешехода. Снижайте скорость в этих зонах до минимума. Будьте крайне осторожны утром, так как из-за осадков и минусовой температуры возможно подмерзание некоторых участков дорог», – подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что при такой погоде не следует парковаться у деревьев и шатких конструкций. Пешеходам необходимо пользоваться световозвращателями, а при переходе проезжей части снимать капюшоны, складывать зонтики и не пользоваться телефонами.

В подмосковном Минтрансе также напомнили, что при чрезвычайных ситуациях‌ на дороге необходимо позвонить по телефону 112.

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#безопасность
#дороги
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Студентка из Коломны стала призёром конкурса декламации сонетов Шекспира
06 мая 2024, 13:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Анастасия Креслова, обучающаяся на третьем курсе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), получила диплом третьей степени на конкурсе выразительного чтения сонетов Шекспира, который был организован на базе кафедры индоевропейских и восточных языков Государственного университета просвещения, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Анастасия Креслова выступила с декламацией сонета № 18 и получила диплом III степени. Конкурс был приурочен к 260-й годовщине со дня рождения Уильяма Шекспира», — отмечается в сообщении.
Областное министерство поздравило Анастасию с победой и пожелало ей дальнейших успехов как в изучении иностранных языков, так и в творческой деятельности.

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В лесах Подмосковья за неделю зафиксировали более 70 нарушений пожарной безопасности
06 мая 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 350 патрулирований провели в лесах Московской области сотрудники полиции и лесной охраны в период с 29 апреля по 5 мая, в ходе рейдов было выявлено свыше 70 случаев нарушения правил пожарной безопасности и ряд других нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
«Всего за минувшую неделю было проведено 357 патрулирований лесного фонда. Зафиксировано 169 нарушений лесного законодательства, в том числе 72 нарушения правил пожарной безопасности, а также 45 нарушений санитарной безопасности и 17 фактов самовольного занятия лесных участков», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, курирующего подмосковное лесное хозяйство.
Отмечается, что рейды проводились в основном по территориям, находящимся рядом с населёнными пунктами и СНТ, а также в излюбленных местах отдыха горожан.

Ранее сообщалось, что в Московской области за разведение костров в неположенных местах нарушители заплатят крупные штрафы. Для физических лиц размер взыскания составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить штраф в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к крупному возгоранию, грозит уголовной ответственностью и лишением свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
#подмосковье
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«Приятные сюрпризы»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 мая
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 6 по 12 мая
06 мая 2024, 11:41

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В течение недели более вероятны чудесные события и приятные сюрпризы. В деловой сфере желательно быть новаторами, подходить ко всему творчески и изобретательно. Благоприятно импровизировать. В любви наступает важный период. Нужно флиртовать, делать друг другу комплименты, быть открытыми к романтическим приключениям. В вопросах здоровья полезно, вкусно и разнообразно питаться. Важно получать все необходимые организму витамины.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 6 по 12 мая.

Овен станет более уверенным в себе. Он будет увлечён своим любимым делом и вдохновлён.

Телец сможет примерить свои чувства с мыслями. Он сумеет проявить ловкость в общении и завести новые знакомства.

Близнецам полезно рассуждать на интересные темы, обсуждать новое и быть в центре внимания.

Рак почувствует интеллектуальный голод и захочет разобраться с накопившимися делами. Взявшись за дела, он их обязательно успешно завершит.

Лев захочет развлечений и активного отдыха. Прекрасное время для самовыражения.

У Девы возрастёт предприимчивость и желание действовать активно и энергично.

Весы проявят любознательность и будут с интересом изучать всё новое. Необычные обстоятельства расширять мировоззрение и кругозор.

Скорпиона будет трудно отвлечь. Он сосредоточится на своей мечте. Благоприятно прислушаться к интуиции.

Стрелец будет переполнен идеями и планами. Их лучше записать. Изобретательность Стрельца и его находчивость помогут ему во всех сферах.

Козерог справится со многими делами и всё успеет. Он сможет полноценно отдохнуть и насладится радостными моментами.

Водолей почувствует, что ему необходимы перемены. Он захочет реализовать давнюю мечту.

Рыбам нужно стать более свободолюбивыми и более уверенными в себе. И тогда возрастет их притягательность.

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