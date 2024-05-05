Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие «во всех конфликтах»

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином идею организации перемирия во всех текущих конфликтах на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
«У нас есть дипломатические инициативы, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно послужить символом миру. Это одна из тем, которую я собираюсь обсудить с председателем КНР на встрече в понедельник и вторник», — заявил Макрон в интервью La Tribune.Он добавил, что речь идет о временном прекращении военных действий во всех текущих конфликтах, включая ситуацию на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно возможности достижения перемирия с Россией на время проведения Олимпийских игр 2024 года во Франции.
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Артем Кузьмин