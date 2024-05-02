Макрон вновь заговорил об отправке французских войск на Украину

Фото: iStock/e-crow
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Об этом пишет The Economist.
«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины, чего сегодня нет, нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос», — заявил Макрон.
Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке.
Таким образом, Макрон считает, что страны Запада не должны полностью отбрасывать вариант отправки своих войск для помощи Украине, ведь ещё в 2022 году многие исключали отправку танков, дальнобойных ракет и авиации, однако сейчас всё это вооружение полноценно поставляется Украине.
Читайте также:
Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой
«Европа может погибнуть»: Макрон высказался о возможной судьбе Европы
Макрон рассказал о возможных последствиях капитуляции Украины
Элина Позднякова