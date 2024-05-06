Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго — Ле Пен

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке войск на Украину ради эго и имиджа, пишет РИА Новости.
Об этом заявила глава фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. Ранее Макрон сообщил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева.
По его мнению, «многие страны ЕС» солидарны с подходом Франции о возможной отправке войск. Незадолго до этого сообщалось, что Макрон в узком кругу в начале года заявил, что ему «придется отправить ребят в Одессу».
По словам Ле Пен, война — это худшее, что может случиться с народом и страной, и она поражена легкости, с которой Макрон об этом говорит. Она уверена, что французский лидер хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа.
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По его мнению, «многие страны ЕС» солидарны с подходом Франции о возможной отправке войск. Незадолго до этого сообщалось, что Макрон в узком кругу в начале года заявил, что ему «придется отправить ребят в Одессу».
По словам Ле Пен, война — это худшее, что может случиться с народом и страной, и она поражена легкости, с которой Макрон об этом говорит. Она уверена, что французский лидер хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа.
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Алёна Самарева