В Кремле отреагировали на отказ снимать Биковича в сериале HBO

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что актера с российским гражданством Милоша Биковича ждет много интересных предложений, помимо сериала «Белый лотос». Об этом пишут РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал решение канала НВО, который отказал Биковичу в съемках. Песков отметил, что HBO является частной компанией и они имеют право нанимать кого хотят.
Ранее в соцсетях появились гневные комментарии после информации о том, что сербский актер с гражданством России сыграет русского тренера в третьем сезоне сериала.
Помимо этого, в январе МИД Украины обратилось к телеканалу HBO, и выразило свою обеспокоенность тем, что Бикович поддерживает РФ в связи с началом специальной военной операции (СВО). Из-за этого актер ушел из проекта «Белый лотос», и HBO решило расторгнуть с ним договор.
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«Уверен, у него будет много других интересных предложений», — заявил представитель Кремля.
Помимо этого, в январе МИД Украины обратилось к телеканалу HBO, и выразило свою обеспокоенность тем, что Бикович поддерживает РФ в связи с началом специальной военной операции (СВО). Из-за этого актер ушел из проекта «Белый лотос», и HBO решило расторгнуть с ним договор.
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Алина Юрчак