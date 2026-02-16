В Кремле пообещали принять меры в связи со скачками коммунальных платежей
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста тарифов ЖКУ и принимать меры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал чиновников оперативно реагировать на случаи резкого увеличения коммунальных платежей. Такое заявление представитель Кремля сделал на брифинге с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что в последнее время граждане в ряде регионов выражают недовольство из-за возросших сумм в квитанциях за ЖКУ. По его мнению, власти не должны игнорировать эти сигналы.
«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы — вот эту ситуацию нужно мониторить, очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — подчеркнул пресс-секретарь.Ранее в тот же день в СМИ появилась информация о законодательной инициативе депутатов Госдумы. Парламентарии предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ до 1 марта 2028 года. Документ предполагает заморозку платы в пределах утверждённых индексов. Песков заявил, что не может комментировать эту инициативу, так как не обладает достаточной информацией.