В Кремле пообещали принять меры в связи со скачками коммунальных платежей

16 февраля 2026, 13:06

Песков призвал отслеживать случаи резкого роста тарифов ЖКУ и принимать меры

Фото: Istock/SARINYAPINNGAM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал чиновников оперативно реагировать на случаи резкого увеличения коммунальных платежей. Такое заявление представитель Кремля сделал на брифинге с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.





Песков отметил, что в последнее время граждане в ряде регионов выражают недовольство из-за возросших сумм в квитанциях за ЖКУ. По его мнению, власти не должны игнорировать эти сигналы.

«Где-то граждане жалуются на резкий рост платы — вот эту ситуацию нужно мониторить, очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — подчеркнул пресс-секретарь.