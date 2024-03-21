В Кремле предупредили о последвиях за отправку иностранных войск на Украину

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В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск стран Евросоюза на Украину с целью предотвращения победы России. Он отметил, что данный вопрос предварительно обсуждался, однако консенсус не был достигнут.
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