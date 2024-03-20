Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

Фото: сайт Кремля
Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.
Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.
Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.
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Екатерина Коршунова