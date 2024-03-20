Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

20 марта 2024, 15:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал ​в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.
Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.

Ранее начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что армия Франции готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Шилль отметил готовность французских солдат при любом развитии международной ситуации.


Напомним, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

Франция готова повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине
#дмитрий медведев
#конфликт
#армия
#политика
#ес
#солдат
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Ирландии Лео Варадкар 20 марта объявит об отставке
20 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/Svetlanais

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар анонсировал свое намерение подать в отставку спустя почти два года после вступления в должность, сообщили газета Irish Independent и телеканал RTE.
Варадкар собирается также оставить свой пост лидера партии «Фине Гэл». Пост премьера займет новый лидер партии, который будет выбран в будущем.

«Когда я стал лидером партии и премьер-министром в июне 2017 года, я знал, что одной из черт лидера является умение определить момент, когда нужно передать власть кому-то другому, и иметь смелость сделать это. Это время настало», — сообщил премьер во время своего обращения к ирландскому народу, которое передавал телеканал RTE.

Ирландские политологи и аналитики высказали свое недоумение по данному вопросу и подчеркнули, что для всех такое решение премьера стало полной неожиданностью.

Читайте также:

Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил

Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
#кадры
#премьер-министр
#ирландия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
20 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Власти Индии сомневаются, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, может быть эффективен без участия в нем российской стороны. Об этом пишет издательство Bloomberg.
Министр обороны Швейцарии сообщил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в первом раунде переговоров.

Ожидается, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этом месяце приедет в Индию для встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Целью визита станет обсуждение «формулы мира» Киева и дальнейшее дипломатическое сотрудничество двух стран.

Схожие позиции по саммиту высказал и представитель китайской стороны. Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия в них России.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии.

Читайте также:

Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России

В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро

Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
#индия
#украина
#россия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
Захарова заявила, что НАТО хочет открыть второй фронт против РФ в Закавказье
20 марта 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
По словам официального представителя МИД РФ, ключевая задача для Североатлантического альянса заключается в открытии в Закавказье второго фронта против России, а также в том, чтобы «в целом подпалить заново регион». Захарова отметила, что НАТО не устраивала российская политика, которая направлена на умиротворение Закавказья.

Ранее сообщалось, что парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вчера, 19 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение.

Читайте также:

Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования

Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
#сша
#соглашение
#регион
#мид рф
#парламент
#ес
#нато
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК намерена «помочь» реформам СМИ в Молдавии
20 марта 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Еврокомиссия планирует профинансировать реформы СМИ в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели выделят €1 млн.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — оказать содействие проведению реформ в сфере СМИ и повышению устойчивости общества к дезинформации в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, в рамках проекта будут разработаны учебные материалы, а также интерактивные игры для обучения борьбы с дезинформацией в СМИ.

А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Запад в переписывании истории, в частности, это касается истории Югославии.

«Запад переписывает под себя мировую историю и Югославия не исключение. Запад думает, что таким образом все в мире забудут, чьи бомбы падали на мирные югославские города, чьи пули и снаряды убивали ни в чем неповинных людей. И действительно многие забудут. Запад многим почистит мозги. Но не забудем мы и это главное», — прокомментировал в беседе с argumenti.ru Шеремет.

Он добавил, что Россия не намерена мириться с западным произволом и будет продолжать отстаивать истинные человеческие ценности.

Ранее сообщалось, что Украине отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на €50 млрд, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе.

Читайте также:

В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро

Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье
#россия
#ценности
#сми
#ес
#молдова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине
Ле Пен: переговоры по Украине уже идут, но без Евросоюза и Франции
20 марта 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз и Париж исключены из процесса переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает France Inter.
Ле пен отметила, что на сегодняшний день переговоры по украинскому конфликту происходят при содействии Турции и КНР. По ее словам, Европа остается в стороне от данного процесса.

Политик заключила, что лидерам европейских стран было бы логично участвовать в конфликте в качестве «арбитра и переговорщика», поскольку противостояние развернулось недалеко от ее территории.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Отметим, что глава российского государства и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону 11 раз.

Читайте также:

Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

Медведев отметил пользу отправки французских войск на Украину

Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования
#сша
#европа
#фрг
#нато
#переговоры
#олаф франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киев отправлен первый транш из пакета финпомощи ЕС суммой 4,5 миллиарда евро
20 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.
Боррель рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации.

«Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины», — заявил глава евродипломатии.

А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.

Ранее банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

На 2024 год на Украине зафиксирован дефицит бюджета в 43,9 миллиарда долларов. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.

Читайте также:

Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России

Захарова: Передача доходов от активов РФ Украине есть «бандитизм и воровство»

Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен
#украина
#киев
#финансирование
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Передача доходов от активов РФ Украине есть «бандитизм и воровство»
20 марта 2024, 13:44

Фото: сайт Кремля

Передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине. Ожидается, что первый транш будет направлен Киеву уже в июле текущего года. По мнению Захаровой, подобные действия являются грубейшим и беспрецедентным нарушением базовых международных правовых норм.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение относительно отправки на Украину финансовых отчислений от замороженных российских активов. Он назвал прецедент актом нарушения норм международного права и пообещал Европе ущерб от использования этих средств.

Напомним, банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

Еврокомиссия предлагает использовать для помощи Украине именно прибыль от хранения средств, а не сами конфискованные активы Российской Федерации.

Читайте также:

Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен

Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России

Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
#евросоюз
#еврокомиссия
#мария захарова
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Васильев заявил, что Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых
20 марта 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых из-за разногласий США и Израиля по поводу действий израильских войск в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, у США практически закончились средства воздействия на израильского премьера, при этом, если в секторе Газа не удастся достичь мира, то электорат демократов может прийти к расколу. Васильев утверждает, что единственным инструментом давления для Вашингтона является отсутствие финансирования Израиля.

Политолог подчеркнул, что боевые действия в Газе могут продолжаться «за счет собственных ресурсов». Васильев заключил, что Нетаньяху действительно могут судить, однако это случится внутри государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Израиле назвали единственный способ ликвидировать ХАМАС

Reuters: ООН заявила о неизбежности голода в секторе Газа

Боррель: Сектор Газа — кладбище для людей и гуманитарных норм
#сша
#операция
#армия
#министр
#политолог
#израиль
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен
20 марта 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля направлять доходы от замороженных активов России Киеву уже летом этого года, назвав подобную практику нарушением норм международного права, пишет Gazeta.ru.
Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе.

Дмитрий Песков высказал мнение, что ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России. Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро в год. Планируется, что к 2027 году на Украину будет направлено порядка 15 миллиардов евро на закупку вооружения или на восстановление инфраструктуры украинских городов.

В среду 20 марта стало также известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Европой на Украину процентов дохода от российских активов станет «прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать».

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года банки западных держав заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах. Доходы от этих средств власти Евросоюза планируют направить в помощь Украине.

Читайте также:

Главы МИД стран Евросоюза согласились направить доходы от активов РФ на Украину

ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России

Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России
#дмитрий песков
#еврокомиссия
#евросоюз
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф